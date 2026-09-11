Francis Helena Cozta integra elenco de 'Minha Mãe Sandra' em papel marcado pelo afeto

Francis Helena Cozta integra o elenco de 'Minha Mãe Sandra', produção dirigida por KK Araújo que aborda depressão, perdas e a possibilidade de reconstrução após momentos difíceis. No filme, a atriz interpreta Grazi, governanta e braço direito de Sandra, personagem que acompanha de perto uma fase delicada da protagonista.

“Fazer parte de Minha Mãe Sandra é muito especial para mim. É um filme extremamente sensível, que fala sobre depressão, perdas e, sobretudo, sobre a coragem de recomeçar. A Grazi representa cuidado, presença e afeto, e foi muito bonito poder construir essa relação”, afirma Francis.

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A atriz contracena com Laura Lorenzetti, Bianca Rinaldi, Lígia Fonseca, Ivan Parente e Marcelo Gomes.

Conhecida nacionalmente por interpretar Cris em Chiquititas, nos anos 1990, Francis mantém uma trajetória que reúne atuação e direção no cinema, teatro e produções para streaming.

Entre seus trabalhos recentes estão o longa Voragem, de Flávio Cittön; o curta Eu... Léo, de Ricardo Cioni Garcia; e a websérie O Que Não Falamos, dirigida por Mari Berardinelli. Nos palcos, integra The Jury Experience Brasil e também atua na direção de projetos como o musical Como É Que Se Diz Eu Te Amo, inspirado na Legião Urbana.

“Estar nesse elenco, sob a direção da KK Araújo, foi uma experiência muito especial e de muita conexão”, completa.