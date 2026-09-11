’Quero Louvar’: cantor e compositor Eli Soares apresenta novo EP

O consagrado cantor e compositor mineiro Eli Soares, vencedor de quatro Latin GRAMMY, apresentou nesta quinta-feira, 10, o EP “Quero Louvar”. O projeto conta ao todo com quatro canções, entre elas a faixa-título. A música também ganhou um videoclipe dirigido por Mike Lacerda, que assina todos os audiovisuais do projeto.

“A cada lançamento de ‘Inteligência Natural’, a reação das pessoas tem confirmado algo que estava no coração desse projeto desde o início: nós fomos criados por um Deus Criador, que também colocou em nós a capacidade de criar. Tem sido muito especial acompanhar os comentários e perceber como o público reconhece isso na música, nos arranjos e em cada detalhe", diz Eli Soares.

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"‘Quero Louvar’ chega dando continuidade a essa experiência e mostrando, mais uma vez, o quanto a criatividade humana pode nos surpreender quando existe liberdade para experimentar, sentir e criar. No fim, ‘Inteligência Natural’ é sobre isso: valorizar aquilo que recebemos do Criador e entender que ainda existem muitas possibilidades para serem descobertas através da nossa criatividade”, complementa.



O EP “Quero Louvar” integra o projeto “Inteligência Natural”, que reúne regravações de sucessos do universo gospel, revisitados a partir de arranjos marcados pelo groove e por uma sonoridade contemporânea.

Em 31 de julho, o cantor lançou o primeiro single do novo projeto, “Me Atraiu”, que também ganhou um videoclipe. Assista aqui . No dia 14 de agosto, Eli apresentou o single “É Tudo Sobre Você”, que veio acompanhado de vídeo. No dia 28 do mesmo mês, o cantor lançou o single “Estamos de Pé”, novamente junto de seu respectivo videoclipe.



Em maio deste ano, Eli Soares lançou o álbum “Live in Recife”. O projeto chegou acompanhado de seus respectivos vídeos, entre eles o da faixa “Me Ajude a Melhorar”, um dos grandes sucessos de sua carreira. Dias depois, o cantor foi surpreendido na sede da Universal Music Brasil, no Rio de Janeiro, com outro reconhecimento: o Disco de Ouro pela música “Fé para o Impossível”.

Apresentada pelo cantor em novembro de 2024, a canção original foi composta por Eli Soares especialmente para a trilha sonora do filme homônimo, dirigido por Ernani Nunes e estrelado por Vanessa Giácomo, Dan Stulbach e Júlia Gomes. Lançado nos cinemas em fevereiro daquele ano (e na Netflix no final de maio), o longa chegou a ocupar a posição nº #1 dos mais vistos na plataforma.



Reconhecido pela excelência artística e pela força espiritual de sua obra, o cantor conquistou novamente em 2025 o tão prestigiado Latin Grammy, consolidando seu nome entre os grandes representantes da música de fé em toda a América Latina.

O cantor, que recebeu sua oitava indicação consecutiva ao prêmio de “Melhor Álbum de Música Cristã em Língua Portuguesa”, conquistou o seu terceiro Latin GRAMMY com o álbum “Memóri4s (Ao Vivo)”. Ele já havia recebido o prêmio anteriormente pelos discos “Nós” (novembro de 2023) e “Laboratório do Groove” (novembro de 2022). Em 2019, Eli Soares também recebeu um Latin GRAMMY® na categoria de “Melhor Produtor”.



Grandes números hoje fazem parte da trajetória de Eli Soares, que hoje tem mais de 1,9 milhão de ouvintes mensais no Spotify e supera 939 milhões de visualizações em seu canal oficial no YouTube, onde ele tem mais de 1.7 milhão de inscritos (somente um dos vídeos oficiais de “Me Ajude a Melhorar” tem mais de 186 milhões de views). Na sua página oficial no Facebook são hoje 683 mil seguidores e no Instagram são 1.5 milhão de seguidores.