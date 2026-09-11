Ex-marido da mãe de Lexa, Cacau Jr. esclarece boatos sobre participação em ‘A Fazenda’

O cantor Cacau Jr. usou as redes sociais para revelar que não estará na próxima edição do reality show 'A Fazenda'. Com a proximidade de uma nova temporada do reality rural e as movimentações em torno dos possíveis participantes, o artista confirmou que não fará parte do elenco desta edição.



Em um vídeo publicado para os seguidores, ele decidiu colocar fim às especulações envolvendo seu nome: “Eu não vou estar em A Fazenda 18, tá? Eu sei que teve muitas especulações, fui citado, como muitos artistas foram citados, né?”.

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Nos últimos dias, uma foto de Cacau Jr. que circulou nos bastidores acabou aumentando ainda mais as especulações envolvendo seu nome. A imagem, no entanto, não tem relação com o reality. O registro faz parte de um novo projeto musical do artista.

O projeto marca uma nova aposta de Cacau Jr. na música: o pagonejo, proposta que mistura elementos do pagode com o sertanejo. A novidade faz parte dos trabalhos profissionais aos quais o cantor vem se dedicando e que devem movimentar sua carreira nos próximos meses.

“Eu tô preparando coisas novas pra vocês, musicais. Então tem uma música que eu tô lançando, logo, logo vocês vão saber. Essa música é uma música que era um pagodejo”, contou.



Segundo o cantor, a caracterização que aparece na imagem que circulou está ligada justamente a esse novo trabalho. A repercussão do registro, porém, acabou alimentando ainda mais os rumores de que ele poderia integrar o elenco do reality.

Fora do confinamento, o momento de Cacau Jr. também tem sido marcado por uma rotina intensa de cuidados pessoais. O artista passou por uma cirurgia de transplante capilar e precisa manter diariamente uma série de cuidados relacionados ao procedimento.



“Esse momento é um momento pra mim de cuidado, né? Eu tô me cuidando. Vocês estão vendo aqui que agora começou a crescer o meu cabelo. Vocês viram que eu fiz um transplante capilar, né? Bem severo, eu tive 12 horas de cirurgia, então também não posso deixar por água abaixo o meu tratamento”, explicou.

Paralelamente aos novos projetos musicais e à rotina de cuidados, a família também ocupa espaço importante em sua vida. Pai de Wenny, Cacau Jr. acompanha de perto a trajetória da filha, que também segue carreira artística. No vídeo, o cantor ainda revelou que outros familiares precisam de sua presença neste momento.

“É um momento de cuidar da minha família, da minha filha, do meu irmão, que também tá precisando muito de mim no momento”, declarou.



Apesar de confirmar que não estará em A Fazenda 18, Cacau Jr. não descartou uma futura participação em realities e revelou que acompanha o gênero.

“Gostaria muito, sim, até porque eu sou fã de reality, gosto pra caramba de reality show. Mas, se não for na Fazenda, quem sabe num próximo reality ou numa próxima Fazenda. Enfim, mas nesse momento, não é um momento pra mim”, disse.



O cantor também agradeceu aos seguidores que acompanharam as especulações e demonstraram torcida por uma possível entrada no programa.

“Eu agradeço o carinho de todos vocês que estavam aí vibrando, torcendo pelo Cacau Jr. Porque foram muitas especulações, tudo quanto foi notícia, vocês aqui vibrando, me perguntando e falando comigo. Quero só comunicar que não é nesse momento, ok? Não é dessa vez”, completou.

Apesar de estar fora desta edição, o cantor segue com a agenda movimentada e prepara novidades para o público, incluindo a nova fase musical que une dois dos gêneros mais populares do país.