Nani Venâncio revive os anos 1980 em participação no 'Caldeirão com Mion'

Nani Venâncio será uma das convidadas do “Caldeirão com Mion”, comandado pelo apresentador Marcos Mion, deste sábado, 12. A apresentadora integra o time de Musas ao lado de Luiza Brunet, Isadora Ribeiro e Magda Cotrofê, nomes que marcaram os anos 1980.

No programa, o quarteto participa do “Tem Ou Não Tem”, game em que os participantes precisam acertar as respostas mais populares dadas pelos brasileiros para perguntas sobre diferentes assuntos.

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O time das Musas enfrenta o Humor Cearense, formado por Tadeu Mello, Matheus Ceará, Adamastor Pitaco e Rossicléa. A participação promete colocar os anos 80 novamente em destaque na televisão.