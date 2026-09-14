Vitor Valle ganha novo destaque no cinema após indicação ao Prêmio F5 por 'Pedaço de Mim'

Aos 19 anos, Vitor Valle vive um novo momento em sua trajetória artística. Depois de ganhar projeção nacional como Inácio, em 'Pedaço de Mim', produção da Netflix, o ator agora amplia sua atuação no cinema ao integrar o elenco de O' Zelador', novo longa-metragem dirigido por Pedro Antonio.

O filme reúne uma série de nomes importantes do audiovisual brasileiro, como Matheus Nachtergaele, Gregório Duvivier, Vera Fischer, Débora Duarte, Ana Lúcia Torre, Betty Gofman, Thati Lopes, George Sauma, Jéssica Córes, Mouhamed Harfouch, Bárbara Colen, Luis Navarro, Gi Fernandes e Renata Tobelem.

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Em O Zelador, Vitor tem cenas marcantes com Matheus Nachtergaele e Gi Fernandes. A atriz também será seu par romântico na trama, em mais um trabalho que amplia a experiência do jovem ator no cinema.

Destaque na Netflix

Foi em Pedaço de Mim que Vitor Valle ganhou maior visibilidade junto ao público. Na produção, ele interpretou Inácio, adolescente que enfrenta a progressão de uma doença ocular que compromete gradualmente sua visão.

A atuação chamou a atenção e rendeu ao ator uma indicação ao Prêmio F5, da Folha de S.Paulo, na categoria Atuação do Ano em Papel Infantojuvenil.

Na história, Inácio é filho de Sílvia, personagem de Palomma Duarte, e sobrinho de Liana, vivida por Juliana Paes. A parceria de Vitor com Palomma Duarte em cena também foi destacada pela crítica, especialmente nos momentos que retratam a relação entre mãe e filho.

Uma trajetória construída desde cedo

Apesar da pouca idade, Vitor Valle já acumula trabalhos em diferentes produções. Na televisão, esteve em Gênesis, da Record, interpretando o príncipe Dnin-Sim, e em Reis, também da Record, no papel de Ismaías.

No cinema, participou de Grande Sertão, dirigido por Guel Arraes e Flávia Lacerda, interpretando a versão jovem de Riobaldo.

O ator também integrou o elenco de A Vida de Jó, produção na qual interpretou Sinrom, irmão do protagonista.

O teatro como parte da formação

Além dos trabalhos no audiovisual, o teatro continua sendo uma parte importante da formação de Vitor. O ator é aluno de O Tablado, tradicional escola de teatro do Rio de Janeiro, onde retomou os estudos neste ano e se prepara para participar do espetáculo de encerramento da escola.

A relação com o teatro ganha um significado especial em O Zelador. Vitor contracena com Renata Tobelem, que interpreta sua mãe no filme e continua sendo sua professora em O Tablado.

A parceria reúne, diante das câmeras, duas pessoas que já possuem uma relação construída no teatro: de um lado, a professora; do outro, o aluno que segue investindo em sua formação artística.

Nova fase no cinema

Com O Zelador, Vitor Valle dá mais um passo em uma trajetória que vem sendo construída entre televisão, streaming, cinema e teatro.

Dirigido por Pedro Antonio e com roteiro de Fil Braz, o longa é produzido pela INTRO Pictures, em coprodução com a Migdal Filmes e a Buena Vista International.

A história se passa no fictício Edifício Buenos Aires, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e acompanha Eliseu, personagem de Matheus Nachtergaele, um zelador que trabalha há décadas no condomínio e conhece profundamente a rotina e os segredos dos moradores.

A chegada de um novo síndico, vivido por Gregório Duvivier, coloca em risco o espaço de Eliseu no prédio e desencadeia os conflitos que movimentam a história.

Para Vitor Valle, a participação representa mais uma oportunidade de dividir o set com nomes consagrados do audiovisual brasileiro e, ao mesmo tempo, consolidar uma carreira que vem ganhando novos capítulos a cada trabalho.