Duda Freire amplia atuação como influenciadora digital e estreia em novo projeto; saiba mais

Duda Freire vem ampliando sua atuação nas redes sociais e estreia nesta terça-feira (15) em um novo projeto. A influenciadora será responsável por comandar uma transmissão ao vivo, em uma experiência que une conteúdo, interação com o público e novidades.

Aos 20 anos, Duda construiu uma presença expressiva nas redes sociais. Criadora de conteúdo desde a adolescência, ela ganhou espaço ao compartilhar registros da rotina, além de conteúdos relacionados a moda, beleza, viagens e atividade física.

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Atualmente, reúne mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, segundo dados recentes de monitoramento do perfil.

A influenciadora também vem ampliando sua presença para além do conteúdo cotidiano. Em 2026, estreou como musa da Grande Rio no Carnaval, experiência que marcou mais um momento de exposição pública em sua trajetória.

Agora, Duda assume uma nova frente ao comandar a live da DLK. A transmissão será realizada nesta terça-feira e terá participação direta da influenciadora na apresentação das novidades e na interação com quem acompanhar o conteúdo.

Durante a live, o público poderá conhecer lançamentos da marca e acompanhar condições especiais preparadas para a transmissão. Também haverá ações voltadas aos espectadores e sorteios entre os clientes que realizarem compras durante o evento.