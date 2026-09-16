Roberta Nuñez Maia releva segredo para conseguir emplacar três nomes em 'A Fazenda 18'

A estreia de A Fazenda 18, na noite desta segunda-feira (14), revelou oficialmente os participantes da nova temporada e marcou também um resultado importante nos bastidores do entretenimento. Roberta Nuñez Maia conseguiu emplacar três nomes no elenco do reality da Record: Ariela Carasso, Jottapê e Catherine Bascoy.

Com trajetórias bastante diferentes, os três chegam ao confinamento em momentos distintos de suas carreiras. Ariela ficou conhecida nacionalmente após participar da quarta temporada de Casamento às Cegas Brasil. Empresária e diretora de eventos, ela também atua como influenciadora digital.

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Jottapê construiu uma carreira que passou pela televisão, pelo cinema e pela música. Ainda criança, participou de produções como O Menino da Porteira, Avenida Brasil e Chiquititas. Anos depois, alcançou projeção ainda maior ao interpretar Doni na série Sintonia. Em 2025, anunciou uma mudança na trajetória musical, deixando o funk para se dedicar à música gospel.

Já Catherine Bascoy chega ao programa com experiência diante das câmeras e no universo dos realities. Influenciadora e modelo, ela ganhou projeção após participar de De Férias com o Ex e agora encara um formato de confinamento bastante diferente. Além disso, lançou "Surreal", sua primeira música antes de entrar no programa.

A presença dos três no mesmo elenco evidencia um trabalho que acontece muito antes do público conhecer oficialmente os participantes. Roberta se especializou na gestão e indicação de nomes para grandes realities, acompanhando artistas e personalidades que enxergam nesses programas uma oportunidade de reposicionamento, ampliação de público e novos caminhos profissionais.

Para ela, indicar um participante não significa simplesmente apresentar um nome à produção. É preciso entender o perfil procurado pelo programa, avaliar o momento profissional daquela pessoa e, principalmente, identificar quem realmente tem potencial para sustentar uma participação em um confinamento de grande repercussão.

“Reality não é apenas exposição. Quando pensamos em um nome, precisamos olhar para a história daquela pessoa, para o que ela tem a mostrar e para o momento que está vivendo. Ariela, Jottapê e Cathe têm perfis completamente diferentes e acredito que justamente por isso cada um pode construir uma trajetória muito própria dentro do programa”, afirma Roberta Nuñez Maia.

A empresária também destaca que a entrada em um programa desse porte pode modificar os rumos de uma carreira. Durante o confinamento, cada comportamento passa a ser acompanhado pelo público, enquanto marcas, produtores, emissoras e outros agentes do mercado também observam os participantes.

“Colocar três nomes em uma mesma edição é muito especial, mas também aumenta a responsabilidade. Existe um trabalho anterior ao programa e existe todo um trabalho depois que eles saem. Um reality pode abrir muitas portas, mas é preciso saber o que fazer com essa visibilidade”, explica.

Sob o comando de Adriane Galisteu, A Fazenda 18 estreou com 22 participantes oficiais, além de quatro nomes ligados à dinâmica dos visitantes. A temporada reúne artistas, influenciadores, atores e personalidades de diferentes áreas em busca do prêmio milionário e da preferência do público.

Para Roberta, ter Ariela Carasso, Jottapê e Catherine Bascoy simultaneamente no programa representa também a consolidação de uma área cada vez mais estratégica dentro do gerenciamento de carreiras artísticas: saber identificar não apenas quem pode entrar em um reality, mas quem pode transformar essa oportunidade em um novo capítulo profissional.