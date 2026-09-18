Dubdogz anuncia estreia da PARADE, nova label dedicada à música eletrônica

Os irmãos Dubdogz anunciam a estreia da PARADE, nova label party da dupla, com a primeira edição marcada para domingo, 11 de outubro, às 21h, no Museu do Amanhã, na Praça Mauá, no Rio de Janeiro. A festa acontece na véspera de feriado e terá ingressos vendidos pela plataforma Ingresse.

A estreia reúne música eletrônica e a atmosfera do Museu do Amanhã em uma noite especial no Rio de Janeiro. A PARADE chega como um novo projeto dos irmãos, que passam a apresentar a label em diferentes edições.

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Uma nova fase

A PARADE representa um novo momento na trajetória do Dubdogz. Depois de anos trabalhando com festas, gravadora, colaborações e diferentes projetos, Marcos e Lucas passam a reunir essas frentes sob uma mesma identidade.

A proposta é aproximar a label da própria cena eletrônica, com foco na música, na qualidade sonora e na experiência da pista. A ideia é dialogar tanto com quem já acompanha o gênero quanto com quem deseja se aproximar desse universo.

Além de festa, a PARADE também nasce como gravadora. A proposta segue um caminho semelhante ao da ERRORR, projeto desenvolvido pela dupla com o RUBACK, reunindo os dois formatos sob a mesma marca.

“A PARADE marca uma nova fase na nossa carreira. Sempre sonhamos em ter uma label forte tanto como gravadora quanto como festa, assim como temos a ERRORR com o RUBACK. E agora a PARADE finalmente pode cumprir essas duas funções muito bem, alinhadas com nosso momento e nossa identidade como artistas”, afirmam Marcos e Lucas.

O nome também está ligado ao conceito da label. “Parade” remete a celebração, desfile e manifestação, ideias associadas à expressão coletiva. A partir desse significado, a dupla pretende transformar a pista em um espaço de conexão e pertencimento, mantendo a música eletrônica como elemento central da experiência.

Museu do Amanhã recebe a estreia

A primeira edição da PARADE acontece no Museu do Amanhã, um dos cartões-postais da região central do Rio de Janeiro. O espaço, na Praça Mauá, será palco da RIO PARADE, nome dado à estreia da label na cidade.

“Estrear a RIO PARADE no Museu do Amanhã representa muito. É um dos lugares mais simbólicos e emblemáticos do país para se fazer uma festa, na cidade que é o cartão-postal do Brasil para o mundo. É uma honra poder transformar esse paraíso numa verdadeira pista de dança”, completam os irmãos.

Serviço

RIO PARADE

Local: Museu do Amanhã, Praça Mauá, 1, Centro, Rio de Janeiro/RJ

Data: 11 de outubro de 2026, domingo

Horário: 21h

Classificação: 18 anos

Ingressos neste link

Pré-venda: cadastro obrigatório, com abertura em 11 de agosto, às 12h