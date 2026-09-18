Caio Recke promete humor e confusão como jogador de basquete em 'Sábado à Noite'

Caio Recke integra o elenco de “Sábado à Noite”, nova série produzida pela Panorâmica para o Gloob e o Globoplay. Na trama juvenil inspirada nos livros de Babi Dewet, o ator interpreta JP, jogador do time de basquete que circula entre os alunos mais populares da escola.

Melhor amigo e braço direito de Alberto, JP participa dos planos criados para provocar Daniel. Competitivo e falastrão, o personagem costuma estimular o amigo a entrar em novas confusões, funcionando como uma espécie de “diabinho” ao pé do ouvido.

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“Ele é bobão, caricato, muito divertido, expressivo e carismático. Não acredito que seja verdadeiramente mau, porque a maldade dele tem um limite. Não é inteligente nem esforçado nos estudos, mas tem uma criatividade para aprontar que, meu Deus!”, conta Caio.

A popularidade de JP está ligada à beleza, à condição financeira da família e ao prestígio conquistado como atleta. Sempre vestido com roupas da moda, ele chama a atenção das garotas, embora não saiba exatamente como tratá-las. Também tem dificuldade para compreender indiretas e ironias, característica que abre espaço para situações cômicas ao longo da história.

Enquanto a misteriosa banda mascarada ganha a atenção dos estudantes, JP passa a enxergar o grupo como uma ameaça à visibilidade do time de basquete e de seus torneios. O personagem não canta nem toca instrumentos, o que dispensou Caio de uma preparação musical para a primeira temporada.

“A única habilidade do JP é com uma bola de basquete e na hora de bolar planos para zoar os outros. Mas quem sabe o que está por vir?”, brinca.

Apesar das diferenças entre ator e personagem, Caio encontrou pontos de identificação para construir o papel. “O que eu mais tenho em comum com ele é a expressividade, a criatividade e o jeito caricato. Ele ri, zoa e faz um tumulto. Nesse quesito, somos exatamente a mesma pessoa.”

Entre as gravações, uma cena de confronto entre JP e Alberto ganhou significado especial para o ator. “Foi uma cena muito forte e gostosa demais de gravar. Ela deu um ar poderoso para o JP”, adianta Caio.

O clima fora das câmeras também marcou a experiência. Segundo o ator, o grupo criou uma relação de proximidade durante as filmagens, realizadas no Rio de Janeiro.

“Foi uma delícia trabalhar com o elenco. A gente ria, pegava o violão entre as cenas, cantava e jogava caça-palavras. Esse vício permanece até hoje e virou uma espécie de código nosso. Foi o set mais divertido da minha vida”, afirma.

A aprovação para a produção do Gloob e do Globoplay foi recebida com surpresa e emoção. “Fiquei em um misto de choque e felicidade. Só sabia gritar, e meus olhos brilhavam demais. ‘Sábado à Noite’ foi um presente abissal na minha vida”, recorda.

A relação com Babi Dewet, autora da obra que deu origem à adaptação, tornou a experiência ainda mais especial. Caio conta que recebeu apoio da escritora durante o processo e que a interpretação apresentou uma nova possibilidade para o personagem.

“A Babi sempre demonstrou muito apoio. No meu caso, ela chegou a dizer que eu mudei a perspectiva dela sobre o JP. Isso não tem preço”, celebra.

Caio também acompanhou a escritora em São Paulo durante uma sessão de autógrafos do livro que inspirou a série, realizada na Bienal, reforçando a ligação entre a obra literária e sua adaptação para as telas.

“Sábado à Noite” acompanha um grupo de estudantes no início do ensino médio e aborda amizades, primeiros amores, bullying, inseguranças e descobertas da adolescência. A história nasceu na internet há cerca de duas décadas, inspirada nas músicas da banda britânica McFly, e posteriormente foi transformada em uma trilogia literária.

A série tem direção de Fernanda Kadlec e roteiro de Julia Lordello, Fernanda Leite e Grace Iwashita, com redação final de Julia Lordello. As gravações já foram concluídas, e a estreia está prevista para 2026 no Gloob e no Globoplay.