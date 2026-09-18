Jovem atriz Manu Bistene vive nova fase na carreira e grava série da Netflix; saiba mais

Aos 11 anos, a mineira Manu Bistene vive uma nova e importante etapa em sua trajetória artística. A atriz está gravando uma nova série da Netflix ao lado de nomes como Davi Malizia, Fabíola Nascimento e Paolla Oliveira. O projeto marca mais um passo na carreira da jovem, que descobriu ainda criança a paixão pela atuação e pela música.

A história de Manu com a arte começou muito cedo. Desde pequena, ela já dizia que queria ser atriz e também sonhava em cantar. Dentro da família, encontrou uma grande incentivadora: a avó, que sempre teve uma ligação muito forte com a arte. Ela sonhava em ser bailarina, mas nunca teve a oportunidade de seguir esse caminho. Foi também quem ensinou Manu a tocar piano e sempre a incentivou a fazer aquilo que a fazia feliz.

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A perda da avó acabou sendo um momento decisivo para Manu. “Quando minha avó morreu, eu passei por um momento muito difícil. Fiquei muito triste e me senti sem esperança. Foi uma fase em que eu não sabia muito bem como lidar com tudo aquilo. Então, minha mãe me perguntou o que poderia fazer para me ajudar, e eu pedi para começar no teatro.”

Manu começou no teatro por volta dos seis anos e, aos poucos, aquela experiência foi se transformando em algo muito maior do que imaginava. Foi nesse universo que começou a descobrir que atuar ia muito além de decorar um texto e falar diante de uma câmera. Era preciso estudar, observar, ouvir, sentir, experimentar e aprender a contar uma história por meio de uma personagem.

Antes de chegar aos primeiros trabalhos profissionais, Manu também viveu experiências importantes para sua formação artística. Entre elas, fez parte do Coral Infantojuvenil do Palácio das Artes, unindo duas paixões que sempre estiveram presentes em sua vida: a música e a arte.

O reconhecimento também começou a aparecer. Manu foi vencedora do Prêmio GLP4 na categoria Atriz do Futuro. “Sou bicampeã nessa categoria, e essa é uma conquista muito especial para mim, que representa um pouco de todo o carinho e de todo o caminho que venho construindo.”

Seu primeiro trabalho profissional foi na Record, na minissérie “Até Onde Ela Vai”, em que interpretou Aninha. A produção representou uma experiência marcante e o início de uma nova etapa em sua trajetória como atriz.

Depois, Manu integrou o elenco de “A Caverna Encantada”, do SBT, interpretando Isadora. O trabalho foi especialmente importante por ter sido sua primeira experiência em uma produção de longa duração, com cerca de um ano e meio de gravações.

Agora, uma nova oportunidade chega com a Netflix. Manu está no elenco de “Mãe Imperfeita”, série em que divide a cena com Davi Malizia, Fabíola Nascimento e Paolla Oliveira, vivendo uma das personagens crianças de destaque da trama.

Para conquistar o papel, a atriz passou por um processo de testes que exigiu preparação, dedicação e diferentes etapas. “Estar nesse projeto tem sido uma alegria enorme e uma realização muito grande para mim. Mas, antes de chegar até o set, existiu todo um processo de testes, preparação e muita dedicação.”

Os testes começaram com uma gravação em vídeo. “Quando recebi o material da personagem, eu me apaixonei por ela e senti que precisava dar o meu melhor. Comecei com um teste em vídeo, que gravei e enviei para a produtora, e fiquei muito feliz quando soube que tinha passado para a próxima etapa.”

Na sequência, vieram os testes presenciais, com novas cenas e encontros com outros atores. A cada fase, Manu procurava compreender melhor a personagem e o que precisava entregar em cena.

“Eu ficava um pouco nervosa, principalmente nas fases finais, mas tentava lembrar de todo o estudo e de toda a preparação que tinha feito.”

Na última etapa, mesmo diante do nervosismo, Manu procurou confiar em todo o trabalho realizado durante o processo. “Quando chegou a última etapa, eu sabia que estava diante de um momento muito importante. Mesmo com o nervosismo, procurei confiar no meu trabalho e entregar o meu melhor.”

Para a jovem atriz, cada teste também é uma oportunidade de aprendizado. “Quando a gente vai para um teste, nunca sabe qual será o resultado, mas pode chegar preparado para o que der e vier.”

Depois de tantas etapas, finalmente chegou o momento de viver a personagem no set. E, para Manu, fazer parte de uma produção da Netflix representa não apenas uma nova conquista profissional, mas também mais uma experiência em um caminho artístico que começou ainda na infância.

“E, depois de todo esse processo, estar no set e viver essa nova experiência tem sido muito especial.”