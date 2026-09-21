Destaque do pop nacional, Lou Garcia lança novo single ‘Candidato’ 

Na última semana, Lou Garcia lançou nas plataformas digitais seu mais novo single, “Candidato”. O lançamento apresenta uma nova abordagem da cantora ao unir pop, humor, atitude e sensualidade em uma narrativa sobre solteirice, autoestima e a decisão de não aceitar qualquer tipo de relação.

Na música, Lou parte da frase “não tem adversário, mas tem candidato” para construir a ideia de uma mulher que sabe o que quer e, diante de uma possível relação, estabelece seus próprios critérios. O tom aparece tanto na letra quanto na interpretação, que aposta no humor e na ironia para falar sobre desejos e expectativas.

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“‘Candidato’ é uma música pra manifestar o que queremos numa pessoa e eu quis trazer isso com uma letra mais divertida do que normalmente faço. Prefiro homens obcecados em mim do que ficar correndo atrás pelo mínimo”, afirma Lou.

A composição foi construída ao longo de diferentes sessões e passou por mudanças até chegar à versão final. A cantora conta que pediu novos recalls ao produtor até encontrar a sonoridade e a abordagem que considerava adequadas para a música. Uma das principais mudanças foi transformar parte da letra em uma conversa da artista consigo mesma, recurso que reforça o caráter bem-humorado da faixa.

“Existia um começo da letra que acabei mudando com o tempo, então a demo não tem nada a ver com o que é agora. Eu sentia que não era tão forte pro que eu queria passar e veio essa ideia de conversar comigo mesma, até pra parecer uma piada, tipo ‘deixa que eu te ligo depois, tô ocupada agora procurando alguém completamente louco por mim’. Parece uma oração e deixou a música ainda mais sarcástica”, conta.

A temática também conversa com o momento atual vivido pela cantora. Segundo Lou, hoje sua atenção está voltada principalmente para a carreira e para os cuidados pessoais. A ideia de um possível relacionamento, portanto, aparece como uma escolha e não como uma necessidade.

“Hoje estou bem focada na minha carreira, na minha saúde, cantar e dançar ao mesmo tempo não é fácil… E caso apareça algum candidato, tem que preencher os requisitos da música”, brinca.

“Candidato” também marca o início de uma nova fase na carreira da cantora, que pretende explorar letras mais irônicas e bem-humoradas. A expressão presente no refrão, segundo Lou, surgiu de maneira natural durante o processo criativo e acabou se tornando uma das bases do conceito.

“Eu amo essa frase porque ela veio de uma forma muito natural, como se já existisse. É pra mostrar que quando quero alguém, pra mim, não há competição, mas existem candidatos. Quero trazer letras mais irônicas e com humor, sinto que é meu lado sagitariano no comando agora e a próxima música também tem uma pitada disso”, explica.

Para Lou, a postura apresentada em “Candidato” também reflete um momento de maior segurança pessoal e artística. A cantora enxerga a música como uma espécie de mantra sobre autoestima e sobre a importância de colocar os próprios desejos em primeiro lugar.

“Com certeza, é como se fosse um mantra pra mim, uma música pra nós mulheres nos colocarmos no topo e entender que felicidade vem da gente, homem é só um acréscimo em centavos pro tamanho que somos quando nos entregamos de verdade”, afirma.

Para Lou, “Candidato” representa ainda um momento de maior segurança em relação à própria identidade artística. A cantora pretende transitar por diferentes estilos sem deixar de imprimir sua personalidade e também fala sobre o desejo de ampliar o espaço das mulheres dentro do pop.

“Sinto que estou numa fase muito bem resolvida comigo, com o que quero escrever e ser vista como artista. Quero mostrar que deixo meu toque em qualquer estilo musical que me proponho a fazer. Também quero fisgar o coração dos amantes de divas pops, já deu de valorizarem somente homens ou gringas. O cenário feminino do Pop precisa se ajudar como outros gêneros se ajudam. Se o Pop fosse igual ao sertanejo, não seria só 2% nas estatísticas”, declara.

Com “Candidato”, Lou Garcia apresenta uma nova etapa de seu trabalho, marcada por uma abordagem mais irônica e por uma composição que transforma situações do cotidiano em música.