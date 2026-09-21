Virginia Fonseca relata acidente com filho de dois anos e tranquiliza seguidores

Filho de Virginia Fonseca se machuca após pular de um sofá para outro - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca contou aos seguidores que passou por um susto com o filho José Leonardo, de dois anos, nesta segunda-feira, 21. A influenciadora apareceu com o menino em um consultório médico e explicou o que havia acontecido.

Segundo Virginia, o acidente aconteceu depois do almoço, quando José Leonardo pulou de um sofá para outro e acabou batendo o nariz. Apesar do susto, ela afirmou que o filho está bem.

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“Sumida por motivos de: José deu um susto na gente hoje pós almoço, pulou de um sofá para o outro, bateu o narizinho e machucou. Graças a Deus, está tudo certo com ele. Foi só um susto mesmo”, contou nos Stories do Instagram.

José Leonardo é fruto do relacionamento de Virginia com Zé Felipe. Os dois também são pais de Maria Alice, de cinco anos, e Maria Flor, de três.

Virginia costuma compartilhar momentos da rotina com os mais de 56 milhões de seguidores nas redes sociais.