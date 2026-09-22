Esposa faz apelo após helicóptero com Bruno Avelar e Rick desaparecer

Lívia Avelar, esposa de Bruno Avelar, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 21, para pedir orações enquanto seguem as buscas pelo helicóptero que desapareceu durante um voo em Santa Catarina. Na aeronave estavam Bruno, o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, um videomaker e o piloto.

Em uma publicação, Lívia afirmou manter a fé de que o marido está seguro e pediu que não sejam feitas especulações sobre o paradeiro da aeronave.

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“Meu amor, eu sei que você está seguro e protegido pelas mãos do Senhor! Já, já vamos te encontrar e esse será mais um testemunho na sua vida e na nossa história”, escreveu.

A esposa de Bruno também declarou seu amor pelo marido e reforçou o pedido por orações. “Nesse momento pedimos apenas orações. Sem especulações”, afirmou.

Segundo Lívia, até o momento da publicação, a família não havia recebido informações sobre uma possível queda da aeronave. Ela também disse que o dispositivo de emergência do helicóptero não havia sido acionado.

“Não temos nenhuma notícia ainda de queda e o dispositivo de emergência da aeronave não foi acionado! Por isso cremos que a boa nova virá em breve!”, escreveu.

Ao final, Lívia reforçou a expectativa de reencontrar Bruno: “Eu te espero, meu amor! Temos muito ainda que construir juntos!”.

Entenda o caso

O helicóptero que transportava Bruno Avelar, o cantor Rick, da dupla Rick & Renner, um videomaker identificado como Paulo e o piloto desapareceu nesta segunda-feira (21/9), durante um voo em Santa Catarina.

A aeronave havia decolado de Porto Belo com destino à região de São Joaquim. Após a perda de comunicação, equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina foram mobilizadas para realizar as buscas pelos ocupantes.

A operação está concentrada em uma área rural de Urubici, nas proximidades da rodovia SC-110 e da localidade de Vacas Gordas. O ponto foi definido a partir do sinal do celular de um dos ocupantes.