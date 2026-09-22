Simone Mendes muda o nariz sem cirurgia e coloca lifting com fios no radar; entenda como funciona a técnica

A mudança no nariz de Simone Mendes chamou a atenção dos fãs e rapidamente despertou curiosidade sobre o procedimento realizado pela cantora. Sem recorrer a uma rinoplastia convencional, Simone mostrou nas redes sociais um novo contorno nasal, reacendendo o interesse por uma técnica que vem ganhando espaço nos consultórios: o lifting nasal com fios, também conhecido como thread rhinoplasty.

O procedimento utiliza fios absorvíveis para promover alterações no contorno e na projeção do nariz, sem a necessidade de uma cirurgia convencional. A proposta de modificar a aparência do nariz com uma intervenção menos invasiva ajuda a explicar por que a técnica tem conquistado espaço, principalmente entre pacientes que buscam mudanças mais sutis e recuperação mais rápida.

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Para o cirurgião plástico Régis Ramos, casos que ganham grande repercussão, como o de Simone Mendes, também aumentam a procura pelo procedimento. O especialista, porém, ressalta que o resultado observado em uma celebridade não significa que a mesma técnica seja indicada para qualquer pessoa.

“O mais importante é avaliar o que realmente incomoda o paciente e qual é a origem daquela característica. Existem casos em que uma abordagem menos invasiva pode ser considerada, mas há situações em que estamos diante de uma questão estrutural ou funcional que exige outro tipo de tratamento”, explica.

Entre as alterações que podem ser abordadas estão ponta nasal caída, pequenas assimetrias e mudanças no contorno e na projeção. A indicação depende da anatomia de cada paciente, da qualidade da pele, do histórico de procedimentos anteriores e, principalmente, do resultado que se pretende alcançar.

“Não existe uma técnica que sirva para todos. A escolha deve vir depois da avaliação, e não o contrário. O paciente não deveria chegar simplesmente decidido a colocar fios. Primeiro é preciso entender o nariz e o resultado que ele deseja alcançar.”

O que os fios podem fazer no nariz?

A principal diferença entre o lifting nasal com fios e a rinoplastia convencional está na forma como a alteração é realizada. Enquanto a cirurgia pode modificar estruturas internas do nariz de maneira permanente, os fios são inseridos nos tecidos para promover sustentação e alterações no contorno, com efeito temporário.

A técnica pode ser uma alternativa em casos selecionados, mas não substitui necessariamente a rinoplastia. Pacientes que apresentam alterações estruturais mais importantes podem precisar de uma abordagem cirúrgica para alcançar o resultado desejado.

“Quando o problema é estrutural, o fio pode produzir uma mudança temporária na aparência, mas não necessariamente resolve a causa. É justamente por isso que o diagnóstico vem antes da escolha do procedimento.”

Menos invasivo não significa sem riscos

A repercussão do procedimento realizado por Simone Mendes também pode levar outras pessoas a procurar a técnica. Nas redes sociais, vídeos de antes e depois podem transmitir a impressão de que se trata de uma intervenção simples e sem grandes cuidados.

Ramos explica que, embora o lifting nasal não seja uma rinoplastia convencional, continua sendo um procedimento realizado em uma região anatômica delicada.

“Não ser uma cirurgia não significa que não exista técnica envolvida. O nariz é uma região anatômica delicada e qualquer procedimento precisa ser realizado com indicação adequada, conhecimento anatômico e planejamento.”

Entre as possíveis intercorrências descritas estão processos inflamatórios, irregularidades, migração ou extrusão dos fios e formação de fibrose. A ocorrência dessas complicações não significa que o procedimento seja inadequado, mas reforça a necessidade de avaliação individualizada e execução por profissional habilitado.

“Quando existe uma boa avaliação, o paciente também entende as limitações, o que pode esperar do resultado e quais cuidados precisa ter. Segurança começa muito antes da realização do procedimento.”

Resultado de celebridade não deve ser reproduzido automaticamente

Para Ramos, a mudança exibida por Simone Mendes pode ser positiva ao ampliar a discussão sobre alternativas à cirurgia, mas também exige cautela por parte de quem passa a considerar o procedimento depois de ver o resultado de uma celebridade.

“O objetivo não deveria ser simplesmente reproduzir o nariz que apareceu em um vídeo. O tratamento precisa respeitar o rosto e as características de cada pessoa.”

Segundo o especialista, a popularização do lifting nasal com fios amplia o leque de possibilidades na estética facial, mas a escolha da técnica deve partir da anatomia e da necessidade do paciente, e não da tendência do momento.

“Hoje temos diferentes possibilidades dentro da estética nasal. Isso é positivo. O cuidado é não transformar uma técnica em solução universal. O melhor procedimento é aquele que faz sentido para a anatomia, para a necessidade e para a expectativa daquele paciente.”