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TRAGÉDIA

Sócio de Rick estava convidado para voo, mas viajou de carro; cantor morreu no acidente

Os destroços do helicóptero foram encontrados nesta terça-feira, 22, após uma operação de buscas que mobilizou cerca de 40 bombeiros

Cantor Rick ao lado de Olívio Beltrão Júnior - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)
Cantor Rick ao lado de Olívio Beltrão Júnior - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A tragédia que matou o cantor Rick, aos 59 anos, em uma queda de helicóptero em Urubici, na Serra de Santa Catarina, também poderia ter envolvido seu sócio, Olívio Beltrão Júnior. Convidado para o voo que seguia em direção a São Joaquim, ele decidiu fazer o trajeto de carro e não embarcou na aeronave.

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O helicóptero desapareceu na segunda-feira (21), durante o deslocamento, e os destroços foram encontrados nesta terça-feira (22), após uma operação de buscas que mobilizou cerca de 40 bombeiros, além de cães e drones equipados com tecnologia térmica.

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Rick estava entre os cinco ocupantes da aeronave. Não houve sobreviventes. A localização dos destroços ocorreu em uma área de mata e de difícil acesso no município de Urubici, onde as equipes de resgate trabalharam desde o desaparecimento do helicóptero.

A aeronave era um Bell 430 e, segundo informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), estava com a situação regular e certificação válida até 2027. As circunstâncias da queda ainda serão investigadas pelas autoridades responsáveis.

A decisão de Olívio de viajar por terra fez com que ele não estivesse entre os ocupantes do voo que terminou com a morte de Rick e das outras quatro pessoas. O episódio ganhou uma nova dimensão após a localização da aeronave e a confirmação das vítimas.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 22/09/2026 17:50 / atualizado em 22/09/2026 17:52
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