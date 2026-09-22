Sócio de Rick estava convidado para voo, mas viajou de carro; cantor morreu no acidente

A tragédia que matou o cantor Rick, aos 59 anos, em uma queda de helicóptero em Urubici, na Serra de Santa Catarina, também poderia ter envolvido seu sócio, Olívio Beltrão Júnior. Convidado para o voo que seguia em direção a São Joaquim, ele decidiu fazer o trajeto de carro e não embarcou na aeronave.

O helicóptero desapareceu na segunda-feira (21), durante o deslocamento, e os destroços foram encontrados nesta terça-feira (22), após uma operação de buscas que mobilizou cerca de 40 bombeiros, além de cães e drones equipados com tecnologia térmica.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Rick estava entre os cinco ocupantes da aeronave. Não houve sobreviventes. A localização dos destroços ocorreu em uma área de mata e de difícil acesso no município de Urubici, onde as equipes de resgate trabalharam desde o desaparecimento do helicóptero.

A aeronave era um Bell 430 e, segundo informações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), estava com a situação regular e certificação válida até 2027. As circunstâncias da queda ainda serão investigadas pelas autoridades responsáveis.

A decisão de Olívio de viajar por terra fez com que ele não estivesse entre os ocupantes do voo que terminou com a morte de Rick e das outras quatro pessoas. O episódio ganhou uma nova dimensão após a localização da aeronave e a confirmação das vítimas.