Nova comédia 'Uma Dupla (IM)Provável' aborda sonhos e escolhas em trama de investigação

Dois amigos de juventude, uma proposta de investigação e uma série de situações inesperadas dão o tom de “Uma Dupla (IM)Provável”, espetáculo independente escrito por Matheus Damaso, que também integra o elenco ao lado de Withe Vianna. Com direção de Sylvio Moura, a montagem será apresentada nos dias 3 e 10 de outubro, às 17h30, no Teatro Candido Mendes, em Ipanema, Rio de Janeiro.

Pedro e Felipe se conheceram enquanto estudavam teatro. Com o tempo, a vida os levou por caminhos diferentes e os afastou. Anos depois, os dois se reencontram em momentos complicados: Pedro se tornou um investigador particular nada convencional, enquanto Felipe, um corretor de imóveis falido, está atolado em dívidas e sendo ameaçado por um agiota.

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Quando Pedro recebe uma proposta de investigação lucrativa de uma mulher rica, enxerga a oportunidade de conseguir um bom dinheiro, mas precisa de um parceiro para realizar o trabalho. Sem muitas alternativas, Felipe aceita a proposta e os dois embarcam em uma investigação marcada por reviravoltas, disfarces duvidosos e situações inusitadas.

A investigação serve como pano de fundo para uma história que também aborda sonhos, escolhas, frustrações e as pressões que podem fazer alguém se afastar daquilo que deseja. Por meio da relação entre Pedro e Felipe e das situações vividas pela dupla, a comédia propõe uma reflexão sobre a importância de manter as próprias vocações e continuar buscando aquilo que faz sentido, mesmo diante das dificuldades impostas pelo cotidiano.

A proposta de criar o espetáculo surgiu, por sua vez, de uma vontade dos realizadores de criar as próprias oportunidades no mercado artístico. Em um meio marcado pela competitividade e pela dificuldade de encontrar espaço, Matheus Damaso e Withe Vianna decidiram transformar a vontade de fazer teatro em uma produção independente.

“A peça nasceu de muitas inquietações que fazem parte da nossa vivência no meio artístico. É um mercado muito competitivo, em que a gente enfrenta dificuldades, inseguranças e, muitas vezes, precisa lidar com a sensação de estar sempre esperando por uma oportunidade. Ao mesmo tempo, existe uma vontade muito grande de continuar fazendo aquilo que a gente acredita e ama. Criar esse espetáculo foi uma forma de transformar essas experiências em arte, contar uma história que fala sobre sonhos, escolhas e recomeços e, também, criar a nossa própria oportunidade de estar em cena”, explica Matheus Damaso.

A partir dessa iniciativa, Matheus assina seu primeiro texto teatral e também assume um dos papéis principais da montagem. Ao lado de Withe Vianna, ele leva ao palco uma história que combina o ritmo de uma investigação com situações cômicas e questões relacionadas aos caminhos que cada pessoa escolhe ou é levada a escolher ao longo da vida.

A relação entre os dois protagonistas também ganha uma camada especial a partir da amizade entre os próprios atores. Para Withe Vianna, algumas experiências compartilhadas com Matheus ajudaram a trazer autenticidade para a construção da história.

“O que torna essa história especial é que ela também retrata muitas coisas da nossa própria vida, minha e do Matheus, como amigos. Existem partes do espetáculo que falam diretamente de situações que nós dois já vivemos juntos. Isso traz uma verdade muito grande para a história, cria uma identificação e dá um aconchego especial ao espetáculo”, conta Withe Vianna.

Para o diretor Sylvio Moura, a comédia é um dos principais elementos da montagem, mas não o único. A proposta é proporcionar ao público momentos de diversão sem abrir mão das reflexões que surgem ao longo da história.

“Acho que o público vai chegar muito para rir. Um dos principais objetivos da peça é justamente a comédia, esse momento de diversão. Mas existe também aquele momento em que você para, respira e analisa o que está acontecendo. A peça provoca situações que fazem a gente refletir, e acho que isso é muito bacana: não ser uma coisa só. Não é apenas um doce; também tem esse momento de consciência e reflexão”, explica Sylvio Moura.

Mais do que a busca pelo dinheiro envolvido no caso, a trajetória dos personagens coloca em discussão o que realmente pode representar uma recompensa. Entre confusões, disfarces e reviravoltas, “Uma Dupla (Im)Provável” convida o público a olhar para os próprios desejos e para aquilo que, muitas vezes, acaba sendo deixado de lado diante das exigências da vida.

Serviço

'Uma Dupla (Im)Provável'

Texto: Matheus Damaso

Direção: Sylvio Moura

Elenco: Matheus Damaso e Withe Vianna

Datas: 3 e 10 de outubro (sábados)

Horário: 17h30

Local: Teatro Candido Mendes, Ipanema

Ingressos neste link