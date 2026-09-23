Áudio de funcionária indignada vaza ao vivo no 'Mais Você' e gera polêmica

Áudio de bastidores com crítica à brincadeira vaza ao vivo no 'Mais Você' - (crédito: Reprodução/Globo)

Um áudio dos bastidores do Mais Você vazou ao vivo durante o programa desta quarta-feira, 23, enquanto Ana Maria Braga e integrantes da equipe participavam de uma atividade no palco.

Pouco antes, a apresentadora havia convidado profissionais que trabalham com ela para fazer “slow jogging”, uma espécie de marcha lenta. Ana e os demais integrantes formaram uma fila e começaram a brincadeira diante das câmeras.

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Durante a dinâmica, porém, uma fala dos bastidores acabou sendo reproduzida ao vivo, sobreposta às imagens do grupo. “Adora uma palhaçada, trabalhar que é bom”, disse uma pessoa na gravação.

O comentário chamou atenção pela aparente crítica à atividade que acontecia no palco. Apesar do vazamento, Ana Maria Braga e os demais participantes não demonstraram ter ouvido a fala e seguiram normalmente com a brincadeira.

O momento repercutiu nas redes sociais, onde o trecho do áudio passou a ser compartilhado por internautas. Assista abaixo: