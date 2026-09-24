Jovem atriz Sandy Mel recebe reconhecimento por sua atuação como cantora e criadora de conteúdo

Sandy Mel foi uma das homenageadas do Prêmio Jovem Brasileiro 25 Anos. Aos oito anos, a cantora e criadora de conteúdo conquistou o troféu na categoria Jovens do Futuro, escolhida pelo Júri Técnico da premiação. A cerimônia aconteceu na última terça-feira, 22, em São Paulo.

Aos oito anos, Sandy Mel já reúne trabalhos na música e na produção de conteúdo. A artista ultrapassou a marca de 1 milhão de inscritos no YouTube e segue desenvolvendo novos projetos voltados ao público infantil.

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Ao receber a notícia da premiação, Sandy conta que foi pega de surpresa: “Quando minha mãe me contou, eu nem acreditei. Fiquei muito feliz, porque é muito especial receber um prêmio por algo que eu amo fazer. Vou guardar esse momento com muito carinho”, comemora.

O reconhecimento acontece em um período de novidades para a artista. Recentemente, Sandy Mel lançou “Paty Patrícia”, música em homenagem à apresentadora Patrícia Abravanel, com participação de Xaropinho. A faixa está disponível nas principais plataformas de streaming e integra os projetos musicais que vêm sendo desenvolvidos pela cantora.