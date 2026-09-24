Atriz mirim Malu Medeiros estreia em musical com direção de Cininha de Paula

Malu Medeiros se prepara para um novo passo na carreira artística. Aos 13 anos, a atriz integra o elenco do musical “A Menina e o Vento”, que será apresentado nos dias 10, 11 e 12 de outubro, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, com direção artística de Cininha de Paula.

A jovem faz parte do elenco 2 e estará no palco no dia 10, às 17h; no dia 11, às 15h e às 19h; e no dia 12, às 19h.

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A montagem amplia a experiência de Malu no teatro musical. Antes do novo trabalho, ela participou dos espetáculos “High School Musical”, “Nunca Jamais” e “Super Fantástico”, desenvolvendo habilidades em interpretação, canto, dança e expressão corporal.

A música também está presente em sua formação. Malu integra o Coral Vivarte, que tem direção artística de Carlinhos de Jesus, e mantém os estudos voltados para o audiovisual. A intenção é se preparar para novas oportunidades no teatro, na televisão, no cinema e na publicidade.

Além da atuação, Malu trabalha como modelo e representa o Rio de Janeiro nos concursos de beleza. Sua trajetória nas passarelas começou com o título de Miss Juvenil Duque de Caxias 2025. No ano seguinte, conquistou a faixa de Miss Rio de Janeiro Juvenil 2026 e agora se prepara para participar do Miss Brasil 2027.

A adolescente também atua como articuladora da cultura, acompanhando iniciativas destinadas a aproximar crianças e jovens das manifestações artísticas e das oportunidades oferecidas pelo setor cultural.

Neste momento, porém, a atenção está voltada aos ensaios de “A Menina e o Vento”. O espetáculo marca a chegada de Malu a um palco importante do Rio de Janeiro e representa mais uma etapa de sua formação como atriz.

Serviço

“A Menina e o Vento”

Local: Cidade das Artes — Rio de Janeiro

Datas: 10, 11 e 12 de outubro

Apresentações de Malu Medeiros — elenco 2:

10 de outubro, às 17h

11 de outubro, às 15h e às 19h

12 de outubro, às 19h

Ingressos: Sympla