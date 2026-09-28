Mel Summers conquista tricampeonato no Prêmio Jovem Brasileiro e recebe homenagem de Iris Abravanel

Mel Summers vive um momento especial em sua trajetória artístic. Aos 10 anos, a atriz conquistou, pelo terceiro ano consecutivo, o Prêmio Jovem Brasileiro, tornando-se tricampeã de uma das principais premiações dedicadas aos talentos da nova geração.

Na edição de 2026, Mel foi a mais votada na categoria “Jovem do Futuro - Criança que Já Faz História”. A conquista foi definida por meio da votação popular de uma edição que ultrapassou 8 milhões de votos e reuniu nomes da televisão, da música e da internet.

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O tricampeonato começou a ser construído em 2024. Mel venceu na mesma categoria “Criança que Já faz história” em 2024, feito repetido em 2025. Agora em 2026 se consagra tricampeã na mesma categoria, confirmando a força de seu trabalho e o carinho do público.

A vitória ganha um significado ainda maior por acontecer depois de um período marcante na carreira da atriz. Mel foi a protagonista de “A Caverna Encantada”, novela do SBT escrita por Iris Abravanel, na qual interpretou Anna Salvatore.

Durante a produção, a jovem atriz enfrentou uma intensa rotina de gravações e assumiu a responsabilidade de conduzir a principal história da novela. Sua dedicação foi reconhecida de maneira especial por Iris Abravanel, que enviou um buquê de flores para Mel como forma de carinho e agradecimento por todo o empenho demonstrado na construção de Anna.

O presente emocionou a atriz e sua família. Mais do que um buquê, a homenagem representou o reconhecimento de Iris Abravanel e da família SBT pelo profissionalismo, pela entrega e pela dedicação de Mel durante toda a novela.

A conquista do terceiro Prêmio Jovem Brasileiro e o gesto recebido de Iris Abravanel reforçam o reconhecimento por um trabalho realizado com disciplina e comprometimento, apesar da pouca idade.

Antes de protagonizar “A Caverna Encantada”, Mel já havia participado de produções de diferentes emissoras. Na Record, esteve em “Até Onde Ela Vai”. Na Globo, interpretou Vênus na infância em “Família é Tudo”.

Depois da novela do SBT, retornou à emissora carioca como Aninha em “Êta Mundo Melhor!” e, atualmente, pode ser vista em “Por Você”, vivendo Vanessa na primeira fase da trama. Na etapa adulta, a personagem é interpretada por Alinne Moraes.

Mel também está confirmada em “Paraíso Perdido”, produção original do Globoplay na qual interpretará Maria Cecília na infância, personagem posteriormente assumida por Alanis Guillen.

Com três vitórias consecutivas no Prêmio Jovem Brasileiro, Mel Summers deixa de ser apenas uma promessa para se consolidar como um dos principais nomes de sua geração. Como bem diz o troféu: uma”Criança que Já Faz História” há anos. O reconhecimento de Iris Abravanel registra a História que a atriz constrói por onde passa.