Camila Dias integra campanha de verão gravada na Costa Amalfitana

Camila Dias é um dos nomes escolhidos pela Havan para integrar sua nova campanha de Moda Verão, produzida na Costa Amalfitana, na Itália. A influenciadora participa da ação ao lado de Duda Guerra, Pietra Valentina, Jakelyne Oliveira, Bruna Maçaneiro, Cela Lopes e Nayra Mendes.

A programação incluiu a gravação de um comercial da marca, sessões de fotos e um desfile de lançamento da nova coleção, tendo como cenário um dos destinos mais conhecidos do litoral italiano.

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“Foi um projeto muito especial para mim. Foram dias de muito trabalho na Itália, com uma rotina intensa de gravações e fotos, mas, ao mesmo tempo, foi muito divertido viver tudo isso ao lado de pessoas tão queridas", afirma Camila Dias.

"Participar de uma campanha desse porte, em um cenário tão marcante como a Costa Amalfitana, é uma experiência que representa muito na minha trajetória e que vou guardar com muito carinho”, completa.

A campanha terá veiculação em rede nacional. A participação reforça a presença de Camila Dias em projetos ligados à moda e ao lifestyle e marca mais um trabalho da influenciadora em uma produção internacional.