Destaque do 'Estrela da Casa', Brenno Casagrande viraliza cantando Djavan: ‘Grande honra’

Brenno Casagrande, que participou do Estrela da Casa em 2025, vive um novo momento na carreira. Conhecido também nos bastidores da música por ter quase 500 composições gravadas, o cantor baiano chamou atenção nas redes sociais após interpretar “Pétala”, clássico de Djavan.

A versão integra o NUSOM, audiovisual intimista gravado em Salvador, e ganhou repercussão com a circulação de trechos da performance nas redes sociais. Para Brenno, a resposta do público tornou ainda mais especial a experiência de dar voz a uma canção de um artista que considera uma de suas grandes referências.

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“Cantar Djavan é uma responsabilidade enorme e, ao mesmo tempo, uma grande honra. Estamos falando de um dos maiores artistas da nossa música. ‘Pétala’ é uma canção que atravessa gerações e que muita gente tem uma relação afetiva. Quando vi as pessoas recebendo a minha interpretação com tanto carinho, fiquei muito feliz”, celebra.

A repercussão chega em um momento no qual Brenno busca mostrar ao público uma faceta que, durante muito tempo, ficou nos bastidores. Antes de se tornar conhecido nacionalmente com sua participação no Estrela da Casa, ele já havia construído uma extensa trajetória como compositor.

O baiano soma quase 500 músicas gravadas e tem composições interpretadas por nomes como Luan Santana, Gusttavo Lima e Jorge & Mateus. Apesar do reconhecimento como compositor, Brenno conta que também carregava o desejo de mostrar sua própria identidade como cantor.

“Por muito tempo, as pessoas conheceram músicas que nasceram de mim sem necessariamente saber quem eu era. Eu sempre tive muito orgulho disso, porque ser compositor faz parte de quem eu sou. Mas também existia essa vontade de mostrar a minha voz, as minhas referências e o artista que existe além das composições”, desabafa.

Vida após o Estrela da Casa

A passagem pelo Estrela da Casa em 2025 ajudou a apresentar Brenno para um público que ainda não conhecia sua trajetória nos bastidores da indústria musical. Um ano depois da experiência no reality, ele percebe que o programa também despertou a curiosidade das pessoas sobre a história que já havia construído antes das câmeras.

“Depois do programa, muita gente começou a descobrir coisas sobre a minha carreira que não sabia. Às vezes, a pessoa já tinha ouvido uma música minha na voz de alguém, mas não fazia ideia de que eu estava por trás dela. Agora estou vivendo esse momento de poder me apresentar de uma forma mais completa”, afirma.

É justamente nesse processo que “Pétala” ganhou um significado especial. Ao interpretar uma das canções mais conhecidas de Djavan, Brenno diz ter encarado o desafio com respeito à obra original e sem a intenção de simplesmente reproduzir aquilo que já havia sido feito.

“Você não canta uma música do Djavan pensando em superar ou substituir aquilo que já existe. É justamente o contrário. Para mim, a beleza está em entrar naquela canção com respeito e colocar um pouco da minha verdade nela. Poder cantar ‘Pétala’ é uma grande honra”, explica.

Dos bastidores para a própria voz

Para Brenno, ver sua interpretação circulando nas redes também representa uma espécie de inversão na própria trajetória. Depois de anos acompanhando suas composições ganharem projeção nas vozes de outros artistas, agora é ele quem começa a despertar a curiosidade do público como intérprete.

“É muito bonito perceber que agora as pessoas também estão parando para ouvir a minha voz. Eu escrevi muita coisa que ganhou o mundo através de outros artistas e sou extremamente grato por isso. Mas sentir que existe gente querendo me ouvir cantar também é muito especial”, completa.

O NUSOM foi gravado em Salvador e reúne músicas do repertório de Brenno Casagrande e releituras de canções que fazem parte de suas referências musicais. O audiovisual completo está disponível no YouTube.