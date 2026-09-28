'Uma live pode movimentar muito dinheiro em um único dia', revela TikToker Rodrigo Locutor

Por trás das lives que reúnem centenas ou milhares de pessoas diariamente nas redes sociais existe uma rotina que envolve estratégia, improviso, interação e muitas horas diante da tela. O TikToker e streamer Rodrigo Locutor afirma que as transmissões podem movimentar valores expressivos, embora não exista uma fórmula capaz de garantir quanto um criador conseguirá ganhar.

“Tudo depende do horário, do dia, do mês e até da sorte de entrarem pessoas com maior poder aquisitivo. Mas uma coisa é certa: uma live pode movimentar muito dinheiro em um único dia”, afirma Rodrigo.

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Segundo ele, uma audiência numerosa também não significa necessariamente que todos os espectadores participarão financeiramente da transmissão.

“É uma ideia errada achar que basta ter muita gente na live. Nem todo mundo joga ou participa dessa forma. Mas, naturalmente, quanto mais pessoas estão assistindo, maior é a probabilidade de haver participação, até pela visibilidade que uma live cheia proporciona”, explica.

Para Rodrigo, o desafio está justamente em fazer com que uma pessoa que entrou por curiosidade tenha vontade de retornar no dia seguinte. Isso exige muito mais do que permanecer diante da câmera.

“Para alguém visitar a live e voltar todos os dias, é preciso fazer uma transmissão dinâmica, ter brincadeiras, trazer conhecimento e interagir. É preciso criar uma comunidade, e isso só acontece com o tempo”, diz.

Outro ponto que o TikToker critica é o chamado “fake love”, comportamento em que criadores estabelecem relações ou demonstrações de afeto que, na avaliação dele, não correspondem necessariamente ao que sentem, mas servem para manter o interesse do público.

“Tem gente que, durante a live, finge ser alguém que não é. Muitos streamers engolem o que pensam e deixam de falar para não desagradar quem está ouvindo. Muitas mulheres e homens se vendem no ‘fake love’, e isso, para mim, é o fim”, declara.

A autenticidade, segundo Rodrigo, torna-se ainda mais importante em um ambiente no qual o público acompanha o criador durante várias horas e passa a reconhecer seu comportamento e sua maneira de se comunicar.

Para quem deseja começar nesse universo, ele recomenda dedicação intensa. “Principalmente para quem está começando, é preciso fazer pelo menos cinco horas de live por dia. Tudo faz parte do engajamento: horários estratégicos, duração da live, assuntos e interação”, afirma.

Mesmo com planejamento, estratégia e conhecimento sobre o funcionamento das plataformas, Rodrigo aponta uma habilidade que considera indispensável para manter uma transmissão interessante.