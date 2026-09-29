Após temporada de sucesso em Ibiza, AMÉMÉ lança a track 'Chulo'

O DJ e produtor da África Ocidental AMÉMÉ, um dos nomes de destaque do afro-house, encerra um verão marcante com o lançamento da track “Chulo”, pela Altra Moda Music, e a conclusão da primeira residência de cinco semanas da One Tribe na Cova Santa, em Ibiza.

Os dois momentos acontecem juntos de forma intencional, coroando uma temporada que viu AMÉMÉ levar pela primeira vez à ilha sua filosofia centrada na construção de comunidade. Em outubro, o artista desembarca no Brasil para duas apresentações, no Rio de Janeiro, dia 9, e em São Paulo, dia 11.

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“Chulo” vem criando expectativa há meses antes de seu lançamento oficial, movimentando as pistas durante os sets de verão de AMÉMÉ e rapidamente se tornando um dos momentos mais pedidos de suas apresentações ao vivo. Agora, o lançamento oferece aos fãs uma versão de estúdio da faixa que serviu como trilha sonora do verão.

Realizada entre o final de julho e o final de agosto, a residência de cinco semanas na Cova Santa marcou a primeira temporada da One Tribe com uma casa própria e dedicada ao projeto na ilha. A programação reuniu diferentes nomes, combinando novos talentos e artistas já consagrados no ambiente intimista e ao ar livre do espaço.

Com participações de artistas como HoneyLuv, Kitty Amor, Da Capo, LP Giobbi, Coco & Breezy, entre outros, a residência representa um importante marco para o coletivo, após grandes eventos realizados em Amsterdã, Berlim, Londres e Nova York.

Para Hubert Sodogandji, conhecido mundialmente como AMÉMÉ, a trajetória até este momento começou bem longe dos palcos dos grandes festivais. Criado no Benin, na África Ocidental, seu primeiro contato com o ritmo veio ainda na infância, em competições de mixtapes com os irmãos, muito antes de descobrir a música eletrônica por meio de fitas importadas de house francês. Antes de se dedicar à música, trabalhou no setor bancário, trocando mais tarde o ambiente corporativo pelas pistas de dança.

Segundo o artista, essa experiência e sua formação analítica contribuíram para a maneira cuidadosa com que hoje desenvolve e expande sua comunidade criativa. Depois de comprar uma controladora básica e aprender sozinho a discotecar em Nova York, mudou-se para Berlim, onde mergulhou de vez na cultura da música eletrônica.

No centro dessa trajetória está a One Tribe, coletivo criado por AMÉMÉ no Brooklyn, em 2017, com a proposta de conectar pessoas por meio do afro-house. O que começou como uma série independente de eventos cresceu de forma orgânica até se transformar em um projeto de alcance global e também em um selo musical, tendo a residência na Cova Santa como seu capítulo mais ambicioso até agora.