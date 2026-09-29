Aos 47 anos, Ana Paula Saad retorna é destaque em lista das mulheres mais sexy de 2026

Ana Paula Saad, 47 anos, está de volta ao radar das listas de mulheres mais desejadas do país. Conhecida como a Musa dos Anos 2000, ela foi selecionada para a lista das 100 mulheres mais sexy de 2026, promovida anualmente pelo Clube da VIP, que chega à 14ª edição.

A seleção do Clube da VIP reúne 100 nomes e terá divulgação nas redes sociais do projeto, com um especial dedicado a Ana Paula. Entre as outras personalidades relacionadas à lista estão Mariah Carey, Gaby Amarantos, Juliana Alves, Ariana Grande, Ana Paula Siebert e Alinne Rosa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A presença de Ana Paula na seleção acontece em um momento de retomada da carreira artística e de novos ensaios sensuais após a maternidade. Em 2026, Ana Paula voltou a posar nua para a revista Spicyfire, publicação com a qual mantém uma relação antiga e que acompanhou diferentes fases de sua trajetória. Além disso, também foi capa da revista Portfolio, onde participou de uma longa entrevista.

A nova fase também chamou a atenção do Clube da VIP, que destaca a permanência da imagem de Ana Paula mesmo após um período afastada dos holofotes. A modelo interrompeu trabalhos, ensaios, capas de revistas e campanhas para se dedicar ao filho. Atualmente, os dois vivem nos Estados Unidos.

“Fico feliz porque existe uma história por trás disso. Parei de modelar, mas não fui esquecida. Não é simplesmente aparecer em uma lista. É perceber que, depois de tantos anos, meu trabalho, minha imagem e tudo o que construí continuam sendo lembrados, ainda mais nessa fase pós-maternidade”, conta.

Ex-coelhinha da Playboy, Ana Paula também passou por editoriais de moda e outros trabalhos ligados à beleza e ao lifestyle. Apesar da associação com a sensualidade, ela prefere não se definir como símbolo sexual e destaca a diversidade de sua trajetória.

“Em todos esses anos, tentei equilibrar moda, beleza, sensualidade e lifestyle. Nunca fiquei rotulada porque busquei essa diversidade”, afirma.

Para a modelo, o momento atual não representa uma tentativa de reproduzir a imagem construída no início da carreira, mas uma nova etapa. “Não quero tentar ser a Ana Paula de 20 anos atrás. Aquela mulher fez parte de uma época. Hoje existe outra Ana Paula, com outra cabeça, outra segurança e ainda muito à vontade com a própria sensualidade”, completa.