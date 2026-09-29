Ex-apresentador do SBT, Lucas Tavares retoma projetos no futebol ao lado de Ronaldinho Gaúcho

Pouco tempo depois de encerrar um ciclo na televisão, onde trabalhava na TH+ Vale, afiliada do SBT em São José dos Campos, no interior de SP, Lucas Tavares voltou a aparecer em um cenário que conhece muito bem.

O apresentador e ex-goleiro esteve na Eslováquia, onde participou de um evento internacional e voltou aos gramados ao lado de Ronaldinho Gaúcho e outros nomes do futebol brasileiro.

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A experiência marca uma nova fase na trajetória do comunicador, que começou a carreira no futebol antes de migrar para a televisão. Foram nove anos na Portuguesa, além de passagens pelo futebol do Canadá, Alemanha e Estados Unidos.

“Há alguns meses eu estava encerrando um ciclo na televisão. Agora estou na Europa, novamente dentro de um campo e vivendo uma experiência com nomes que fizeram história no futebol. É uma mudança de rota, mas não significa o fim do caminho. Pelo contrário, pode ser o começo de algo novo”, afirma Lucas.

Do futebol para a televisão

Antes das câmeras, Lucas viveu a rotina de um atleta profissional. A experiência no futebol acabou se tornando também uma base para sua atuação como apresentador esportivo e comunicador.

Ao longo dos anos, passou a trabalhar com conteúdo ligado ao esporte e construiu presença nas redes sociais, onde compartilha bastidores de viagens, futebol e comunicação.

O retorno aos gramados na Europa acontece justamente após sua saída da televisão e em um momento de reorganização profissional.

“Eu nunca deixei de estar ligado ao futebol. Mesmo quando estava na televisão, o esporte continuava fazendo parte da minha vida. Voltar para dentro de campo, ainda mais em um ambiente como esse, tem um significado especial”, conta.

Na Eslováquia, Lucas dividiu o espaço com Ronaldinho Gaúcho e outros jogadores que marcaram diferentes momentos do futebol brasileiro. Para o ex-goleiro, a experiência também representa uma aproximação entre as duas áreas que fizeram parte de sua trajetória.

“Eu vivi muitos anos dentro de campo e depois passei a contar essas histórias pela televisão. Estar novamente no gramado, agora com a experiência que adquiri como comunicador, é uma sensação diferente”, afirma.

A passagem pela Europa acontece enquanto Lucas amplia sua atuação entre esporte, comunicação e produção de conteúdo. Depois de anos diante das câmeras, o ex-goleiro começa a construir um novo capítulo profissional sem se afastar do universo que esteve presente desde o início de sua carreira.