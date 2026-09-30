Netto Brito comemora entrada no Top 50 do Spotify Brasil com 'Mega Hair', parceria com Luan Pereira

Netto Brito tem motivos de sobra para comemorar. “Mega Hair”, parceria com Luan Pereira, alcançou na última segunda-feira (28) a 26ª posição entre as músicas mais ouvidas do Spotify Brasil, colocando o cantor baiano no Top 50 da principal parada da plataforma no país.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A conquista ganha ainda mais significado pelo espaço ocupado pelo gênero no ranking. Em meio à forte presença de faixas de funk e sertanejo, “Mega hair” é o único arrocha presente atualmente no Top 50, levando o ritmo para uma das posições de maior visibilidade do streaming nacional.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
O resultado representa um novo e importante passo na trajetória de Netto, que vem ampliando seu espaço no cenário nacional e conquistando novos públicos com seu trabalho. A chegada de “Mega Hair” ao Top 50 reforça a potência da faixa e a parceria com Luan Pereira.
“É uma felicidade que não cabe no peito. A gente trabalha, sonha e acredita muito, mas ver uma música nossa entre as mais ouvidas do Brasil é algo difícil até de explicar. Estou acompanhando cada posição e comemorando muito. Só tenho a agradecer ao Luan, a toda equipe e, principalmente, ao público que está ouvindo, compartilhando e fazendo ‘Mega hair’ chegar cada vez mais longe”, celebra Netto Brito.
Aos poucos, o que começou como mais um lançamento importante na carreira do artista ganha números que mostram o alcance da canção. Agora, na 26ª posição do Spotify Brasil, Netto Brito comemora uma das marcas mais expressivas de sua trajetória até aqui.