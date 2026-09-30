Influenciadora Mari Menezes é cancelada por causa das bets e vai parar no hospital

A influenciadora Mari Menezes teria precisado de atendimento hospitalar após receber uma série de críticas nas redes sociais por seu posicionamento contrário à proibição das bets no Brasil. A informação foi divulgada por Felipe Heystee, amigo da criadora de conteúdo, que afirmou que ela teria tido uma crise de ansiedade diante da repercussão.

A influenciadora esteve entre os nomes que se manifestaram recentemente em defesa do mercado de apostas. Mari compartilhou um manifesto contrário à proibição das bets, em meio às discussões sobre novas restrições ao setor no país.

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Após o posicionamento, a publicação passou a receber críticas de internautas. Parte dos comentários fez referência aos impactos das apostas na vida de pessoas que enfrentaram perdas financeiras ou problemas familiares relacionados às bets.

“Sabe quem mais tem ansiedade? As famílias vítimas das bets”, escreveu um internauta. Outro comentário questionou a situação e citou pessoas que teriam perdido dinheiro ou familiares em decorrência dos problemas associados às apostas.