Medalhista Olímpica revela diagnóstico de câncer e relato surpreende fãs

A medalhista olímpica Carolana revelou que foi diagnosticada com câncer do colo do útero em abril deste ano. O tumor foi descoberto em estágio inicial durante uma consulta de rotina, e a jogadora passou por duas cirurgias durante o tratamento.

“Hoje eu estou aqui e fora de perigo”, contou a atleta ao falar sobre o período. Carolana decidiu tornar o diagnóstico público para reforçar a importância dos cuidados com a saúde e da realização de exames de rotina.

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A jogadora fez parte da Seleção Brasileira de vôlei que conquistou a medalha de prata nos Jogos de Tóquio, em 2021, e o bronze em Paris, em 2024.

Segundo Carolana, a descoberta aconteceu durante uma consulta de rotina, antes que o tumor avançasse. O diagnóstico levou ao início do tratamento, que incluiu duas cirurgias.

Ao compartilhar a experiência, a atleta também chamou atenção para a importância do acompanhamento médico mesmo quando não há sintomas. A intenção, segundo ela, é que o relato possa reforçar entre outras mulheres a necessidade de manter os exames preventivos em dia.