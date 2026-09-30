Luciano Huck é exposto em troca de mensagens com Daniel Vorcaro

Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, mostram uma relação próxima com o apresentador Luciano Huck, que envolvia amizade, negócios e troca de favores. Segundo reportagem da revista Veja, os dois mantinham contato frequente e se encontravam em jantares e compromissos no Brasil e no exterior.

Huck e Vorcaro também foram sócios em uma aeronave e chegaram a negociar uma parceria comercial envolvendo o Will Bank e o “Domingão com Huck”. Nas conversas, o apresentador menciona R$ 83 milhões em mídia para a Globo e R$ 26 milhões relacionados a um “contrato pessoal”.

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As mensagens mostram ainda Huck ajudando Vorcaro em contatos dentro da Globo, além de intermediar reservas e atendimentos para familiares do banqueiro. Em outra frente, o apresentador orientava Vorcaro sobre a maneira de conduzir sua imagem pública.

Ainda segundo a reportagem, em determinado momento, Huck aconselha o banqueiro a assumir o controle da própria narrativa nas redes sociais e na imprensa. As conversas também registram o uso ou empréstimo de aeronaves de Vorcaro pelo apresentador em diferentes viagens.

A proximidade entre os dois continuou em 2025, quando o Banco Master já enfrentava crescente pressão. Segundo as mensagens, Huck procurava saber como Vorcaro estava e se colocava à disposição para ajudá-lo. Em uma das conversas, escreveu: “Estou com você em qualquer frente”.

Os contatos também envolviam aproximações com outras pessoas conhecidas. Huck chegou a convidar Vorcaro para uma pizza em sua casa com Ronaldo Fenômeno, em um encontro que teria como objetivo discutir a candidatura do ex-jogador à presidência da CBF.