Solarce Brothers ampliam presença internacional com house inspirado na música brasileira

Do estúdio às pistas internacionais, os Solarce Brothers vêm construindo seu trabalho a partir do encontro entre a música eletrônica e referências que fazem parte da formação musical dos dois irmãos. O duo brasileiro transita pelo house e pelo minimal incorporando elementos de funk, soul, jazz, disco e ritmos brasileiros às produções.

O interesse pelo universo eletrônico surgiu ainda na juventude e se desenvolveu paralelamente ao estudo musical. Com o tempo, os irmãos passaram a aprofundar a pesquisa sobre house, repertório e técnicas de produção, processo que resultou em lançamentos por diferentes selos.

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Entre eles está “Prometo”, pela Moon Harbour, faixa que combina vocais de soul, grooves de house e percussões de inspiração tropical. A mesma busca aparece em “Fascinado” e “Green Juice”, lançada pela Nervous Records, dos Estados Unidos.

Pela LTF Records, selo do produtor holandês Franky Rizardo, o duo lançou “Outdoors”, faixa que reuniu sample indiano, bateria pesada e bassline. O lançamento também marcou a chegada dos primeiros artistas brasileiros ao catálogo da gravadora. Antes disso, “Salty Pepper” havia sido lançada pela Nature Recordings, em 2024.

O trabalho dos irmãos ganhou espaço também nos sets de artistas como Mochakk, Toman, Maz e The Martinez Brothers. A agenda de apresentações inclui ainda passagens por line-ups com Honey Dijon, Chaos in the CBD, Vintage Culture e Seth Troxler.

Para os Solarce Brothers, a presença de elementos brasileiros não significa reproduzir fórmulas tradicionais, mas incorporá-los à construção das faixas. Percussões, melodias e escolhas rítmicas entram no processo de produção ao lado dos recursos característicos da música eletrônica.

Essa preocupação acompanha também o desenvolvimento das músicas. O duo costuma trabalhar as faixas por períodos mais longos antes de apresentá-las ao público, buscando construir produções que não dependam apenas de tendências momentâneas.

A atuação dos irmãos também se estende para além dos lançamentos. Em 2024, eles criaram a Ceerca, em parceria com Jame C, projeto de festas que teve suas primeiras edições no Brasil com ingressos esgotados.

“Ceerca é a realização de um sonho, um espaço onde podemos compartilhar nossa visão e conectar pessoas por meio da música”, afirma o duo.

Com novos lançamentos, colaborações, apresentações e edições da Ceerca previstos para 2026, os Solarce Brothers seguem ampliando a presença internacional sem deixar de lado a pesquisa musical que orienta o projeto.