Morre Lito Sousa, especialista em aviação, aos 59 anos

Lito Sousa morre aos 59 anos após diagnóstico de doença rara - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Lito Sousa, influenciador, youtuber e empresário conhecido pelo trabalho relacionado à aviação, morreu nesta quinta-feira (1º/10), aos 59 anos. Ele era dono do canal Aviões e Músicas e havia sido diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob menos de dois meses antes.

A morte foi comunicada pela família de Lito nas redes sociais. Em um vídeo, a esposa dele, Mila Seidl, lamentou a partida e falou sobre o momento vivido pela família.

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“O grande comandante decidiu levá-lo para perto dele, para perto dos seus pais e do seu irmão Geraldo”, disse Mila. “Eu não sei explicar a sua partida. Talvez ninguém saiba. Mas olhando pra vida que você viveu, eu sei que você cumpriu a sua missão”, acrescentou.

Lito deixa a esposa e um filho de 7 anos.

A doença de Creutzfeldt-Jakob é uma condição neurológica rara, degenerativa, progressiva e fatal. Ela está associada ao acúmulo de uma proteína anormal no cérebro, chamada príon.