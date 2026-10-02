Gigi Monteiro quebra o silêncio e comenta sobre namoro do ex com Carolina Ferraz

Gigi Monteiro diz torcer pela felicidade do ex, que agora está em um relacionamento com Carolina Ferraz - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Gigi Monteiro comentou sobre o relacionamento do ex-marido, Carlos Moreira Lima, com a atriz Carolina Ferraz. Segundo informações da Coluna do Bandeira, do Portal Uai, a apresentadora e fotógrafa falou sobre o assunto durante um evento em São Paulo e revelou que já teve um breve contato por telefone com Carolina.

Gigi e Carlos foram casados por quase 20 anos e são pais de Pedro, de 18 anos. A separação aconteceu durante a pandemia. Apesar da repercussão em torno do novo relacionamento do ex, Gigi tratou o assunto com tranquilidade e afirmou torcer pela felicidade do casal.

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O romance entre Carolina e Carlos veio a público após a atriz publicar fotos de uma viagem de dez dias pela Sardenha e pela Córsega, na Itália, ao lado de um homem que não havia sido identificado. Posteriormente, a Coluna Fábia Oliveira, do Metrópoles, revelou que se tratava do advogado Carlos Moreira Lima.

A partir da publicação, o nome de Gigi passou a ser citado nas redes sociais, principalmente depois que ela comentou uma das fotos compartilhadas por Carolina.

Carolina estava solteira publicamente desde o fim do relacionamento com o médico Marcelo Marins, pai de sua filha caçula. A atriz ainda não deu detalhes sobre o novo relacionamento.