Timbre de Bruninho Nascimento chama atenção e faz cantor ser comparado a Ferrugem

Bruninho Nascimento vem chamando a atenção de quem acompanha o pagode por um detalhe que passou a ser comentado com frequência entre os fãs: a semelhança entre seu timbre e o de Ferrugem. A comparação surgiu entre os próprios admiradores durante as apresentações do cantor e ganhou força ao longo de sua trajetória.

A associação também chama atenção pela relação musical entre os dois artistas. Bruninho já teve experiências ao lado de Ferrugem e, em 2019, participou de um concurso promovido pela FM O Dia que o levou à etapa final. Entre os prêmios, estava a oportunidade de cantar ao lado do cantor no Festival da Alegria.

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Apesar das comparações, Bruninho busca construir uma identidade própria dentro do pagode. O artista aposta em um repertório que passa pelo pagode romântico, sofrência e músicas para cantar junto, além de momentos de descontração durante os shows.

A relação com a música começou ainda na escola, em 2003. O que inicialmente era uma paixão foi ganhando espaço até se transformar em profissão. Ao longo dos anos, Bruninho ainda teve contato com outros artistas de destaque como Benzadeus, Vitinho e Di Propósito.

Nos palcos, o cantor também aposta na proximidade com o público. As apresentações são marcadas pela participação da plateia, que acompanha as músicas e interage durante os shows.

À frente do projeto Kinta Série, Bruninho conta com uma equipe de músicos e parceiros que participa da construção de sua atual fase profissional.

Agora, com novos trabalhos pela frente, o cantor segue ampliando sua presença nos palcos e consolidando uma trajetória própria no pagode. Se a comparação com Ferrugem despertou a curiosidade de parte do público, Bruninho trabalha para que sua voz e sua história sejam cada vez mais reconhecidas por conta própria.