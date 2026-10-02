Mensagens mostram relação próxima entre Yasmin Brunet e Daniel Vorcaro

Yasmin Brunet recorreu a Daniel Vorcaro antes e depois do BBB - (crédito: Divulgação)

Mensagens encontradas pela Polícia Federal no celular de Daniel Vorcaro mostram que Yasmin Brunet mantinha contato frequente com o banqueiro e recorria a ele em diferentes situações.

Segundo informações da Veja, que teve acesso ao material, a modelo procurou Vorcaro no fim de 2023 para organizar uma viagem ao Rio de Janeiro sem ser fotografada. Ele chegou a oferecer um helicóptero, embora Yasmin tenha dito que tinha medo de voar nesse tipo de aeronave.

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Os diálogos também mostram que ela pediu ajuda após relatar tentativas de invasão digital e manteve contato com Vorcaro depois de sua participação no BBB.

Durante o reality, pessoas ligadas ao banqueiro acompanhavam notícias sobre a modelo, e um funcionário chegou a mencionar uma estratégia para tentar acelerar sua eliminação, diante do receio de que ela comentasse sobre Vorcaro ou revelasse informações pessoais.

As conversas ainda citam um apartamento disponibilizado para Yasmin, viagens em aeronaves do banqueiro e uma festa de aniversário realizada no Rosewood São Paulo. Em 2024, a modelo procurou Vorcaro após encontrar um problema no imóvel e depois tentou negociar a permanência no apartamento. Ele afirmou que buscaria um prazo maior para que ela continuasse no local.

A reportagem informou que procurou Yasmin Brunet para comentar o conteúdo das mensagens, mas não havia recebido um posicionamento até a publicação.