3 Palavrinhas leva show 3Pé10 a Belo Horizonte em outubro

O 3 Palavrinhas apresenta, no dia 10 de outubro, em Belo Horizonte, o show 3Pé10 - (crédito: Divulgação)

O 3 Palavrinhas apresenta, no dia 10 de outubro, em Belo Horizonte, o show 3Pé10. O evento será realizado das 13h às 18h, na Rua Cassiano Campolina, 360, no bairro Dona Clara. Com capacidade para receber até 4 mil pessoas, o evento tem expectativa de público de pelo menos 2,8 mil participantes.

O espetáculo reúne músicas que marcaram a trajetória do 3 Palavrinhas, canal infantil que ultrapassou 13 milhões de inscritos e acumula bilhões de visualizações nas plataformas digitais.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A superprodução conta com novos cenários, bailarinos e a participação dos personagens conhecidos pelas crianças. A proposta é transportar o público para o universo do 3 Palavrinhas por meio de uma experiência com música, dança e interação para toda a família.

Além dos ingressos convencionais, o evento oferece a modalidade VIP, que garante acesso a uma área reservada e o direito de tirar fotos com os personagens. Também haverá ingresso social, mediante a entrega de 400 gramas de leite em pó. Os itens arrecadados serão destinados a uma instituição escolhida pelo Instituto 3 Palavrinhas.

Os ingressos custam entre R$ 25 e R$ 100. Pessoas com deficiência, estudantes e pessoas com 65 anos ou mais poderão adquirir meia-entrada mediante a apresentação do documento comprobatório. Crianças de até 2 anos que permaneçam no colo e não ocupem assento não precisam de ingresso.

O show 3Pé10 conta com o patrocínio da Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Belotur.

Belo Horizonte, cidade de encontros e grandes eventos

Belo Horizonte se consolida cada vez mais como um destino preparado para receber grandes eventos, reunindo ampla oferta cultural, gastronômica, turística e de serviços. Com calendário diversificado e vocação para acolher diferentes públicos, a capital mineira proporciona experiências que vão além da programação principal, convidando moradores e visitantes a conhecerem seus atrativos, sua gastronomia e sua identidade cultural.

Para informações sobre roteiros, atrações, programação, serviços e experiências turísticas na cidade, o público pode consultar o Portal Belo Horizonte, portal oficial de turismo da capital mineira.

Serviço

Show 3Pé10 – 3 Palavrinhas

Data: 10 de outubro de 2026

Horário: das 13h às 18h

Local: Rua Cassiano Campolina, 360, Dona Clara, Belo Horizonte, Minas Gerais

Capacidade: até 4 mil pessoas

Ingressos: de R$ 25 a R$ 100

Ingresso social: entrega de 400 gramas de leite em pó