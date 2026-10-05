Karen Lopes é confirmada como musa da Grande Rio para o Carnaval 2027: 'Meu 11º desfile'

Karen Lopes celebra parceria com a Grande Rio para o Carnaval 2027 - (crédito: Divulgação)

Karen Lopes renovou com a Grande Rio para o Carnaval 2027 para o posto de musa. A escola anunciou a novidade nas redes sociais nesta segunda-feira (5), ao divulgar mais um nome que estará na Marquês de Sapucaí.

Será o 11º ano de Karen na Grande Rio. Ao longo desse período, ela acompanhou diferentes momentos da escola e construiu sua trajetória no Carnaval junto à agremiação.

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“São 11 anos de uma história muito especial. Vivi momentos inesquecíveis, aprendi muito dentro da Grande Rio e sou muito feliz e grata por tudo que a escola representa na minha vida. Poder continuar fazendo parte dessa história é uma alegria enorme”, afirma Karen.

Além de Karen, a Grande Rio terá outras musas conhecidas do público no Carnaval 2027. Alane Dias, atriz e ex-BBB, Mariana Goldfarb, Adriana Bombom, Santinha e Bruna Gonçalves também estão confirmadas na escola.

A agremiação também terá uma mudança no posto de rainha de bateria. Anitta fará sua estreia na função em 2027, no lugar de Virginia Fonseca, que ocupou o cargo no Carnaval anterior.