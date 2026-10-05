Douglas Volpy: dos sabores da infância ao sonho de apresentar na TV

Natural de Caçapava, interior de São Paulo, Douglas Volpy descobriu ainda criança sua paixão pela cozinha. Entre receitas de família, desafios e muitos recomeços, transformou a gastronomia em profissão e construiu uma trajetória como chef, confeiteiro e Cake Designer.

Sua história com a televisão começou em 2006, no programa Mulheres, da TV Gazeta, na época apresentado por Cátia Fonseca. A partir dali, Douglas passou a participar como chef convidado em diferentes programas de televisão, compartilhando receitas, dicas e sua maneira descontraída de levar a gastronomia ao público.

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Ao longo da carreira, seu trabalho também ganhou espaço entre artistas e personalidades. Em 2015, foi responsável pelo bolo dos 87 anos de Joe Jackson, pai de Michael Jackson. Outro trabalho de grande repercussão uniu confeitaria e moda no look usado pela atriz Deborah Secco para celebrar os 50 anos da Vogue Brasil: o vestido ganhou uma criação em formato de bolo, com direito a uma fatia comestível, transformando a produção em uma experiência surpreendente e criativa.

Entre tantos momentos especiais, Douglas também guarda com carinho o encontro com Ana Maria Braga, em 2024. Toda essa relação com as câmeras alimenta hoje um de seus maiores sonhos profissionais: apresentar seu próprio programa na televisão brasileira, dedicado à culinária raiz.

“Meu sonho é ter um programa que entre na casa das pessoas levando receitas de verdade, histórias e alegria, resgatando aquela culinária afetiva que marcou gerações com as saudosas Ofélia Anunciato e Palmirinha Onofre.”

Entre panelas, bolos, eventos, moda e televisão, Douglas Volpy segue escrevendo sua história e acredita que os melhores capítulos de sua carreira ainda estão por vir.