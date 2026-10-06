Natthália Gonçalves vive nova fase na carreira com estreia em Festival e participação em novela da Globo

Aos 19 anos, Natt Gonçalves vive uma nova fase em sua carreira - (crédito: Divulgação)

A atriz Natthália Gonçalves, de 19 anos, vive um momento de consolidação no audiovisual brasileiro. A artista acaba de estrear no Festival do Rio com o longa-metragem Medley, produzido pela Panorâmica Filmes e distribuído pela Vitrine Filmes.

Simultaneamente à passagem pelos festivais e cinemas, Natt também integra o elenco de gravações da novela Por Você, exibida na faixa das 19h pela TV Globo.

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No longa Medley, dirigido por Ana Luiza Azevedo e escrito por Keka Reis, a atriz interpreta Andrea, uma jovem extrovertida e popular que integra a equipe de natação da fictícia cidade de Salto Bonito. Ambientada nos anos 1990, a trama acompanha os conflitos da personagem quando a chegada de uma nova atleta ameaça sua posição no time e a faz questionar suas relações de amizade e competitividade.

Já na televisão, Natt faz uma participação em Por Você no papel de Gabi, jovem que faz parte do grupo de amigas da personagem Glorinha (Laura Luz). A dinâmica do núcleo ganha novos desdobramentos a partir do momento em que a saída de Glorinha da Vila Maravilha gera atritos e exclusão entre os jovens da trama.

Com trajetória iniciada ainda na infância, Natt soma passagens por diferentes veículos. Na TV, estreou aos 9 anos em A Terra Prometida e ganhou projeção nacional como Kiki em O Tempo Não Para (TV Globo), papel que lhe rendeu indicação a prêmio de revelação mirim. Na Record TV, atuou na novela Gênesis (2021) e na minissérie A Vida de Jó (2025). No streaming, participou de produções como BR 70 (Netflix), Super Top (Amazon Prime) e Uma Escola Demais (Claro TV / Vivo Play).

No cinema, a atriz protagonizou curtas como Muriel e Confissões de uma Garota Desapegada, além de integrar o elenco do longa A Última Casa no Topo da Colina, exibido no Festival de Portland.

Paralelamente à atuação, Natt cursa Cinema e Audiovisual na ESPM e vem expandindo sua atuação para os bastidores da produção, investigando áreas como direção, fotografia e distribuição. Como realizadora, escreveu e dirigiu os curtas-metragens autorais Control Z — premiado com menção honrosa no Festival Internacional Pequeno Cineasta em 2024 — e Cores que se Apagam, exibido no Festival do Minuto em 2025.