Vivi Sabino amplia trajetória no cinema e se prepara para o teatro

Aos 15 anos, Vivi Sabino vive um momento de novos caminhos na carreira. Depois de interpretar Madalena, a Madá, na novela “Além da Ilusão”, da Globo, a atriz integra o elenco de “O Deserto de Luiza”, longa escrito e dirigido por Alan Minas que chegou ao Festival do Rio após sua estreia mundial em Xangai. Paralelamente ao trabalho no audiovisual, ela se prepara para sua primeira experiência nos palcos.

No domingo, 4 de outubro, Vivi esteve no Estação Claro Gávea, acompanhada de familiares, para assistir à exibição do filme na programação do festival. Selecionada para a competição Novos Rumos da Première Brasil, a produção teve no evento sua première na América Latina.

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O encontro com o público brasileiro sucede a participação do longa na competição principal do 28º Festival Internacional de Cinema de Xangai, onde disputou o Golden Goblet. Para Vivi, ver o trabalho alcançar outras plateias é motivo de orgulho compartilhado com os profissionais que participaram das filmagens.

“Nosso filme ter ido tão longe me dá um orgulho imenso de todo o elenco e de toda a equipe, pois foi graças ao esforço de cada um que tudo aconteceu”, afirma.

Vivi começou a investir na carreira de atriz e modelo aos nove anos. Sua formação inclui estudos de interpretação para televisão e cinema na Five School of Arts, com Cynthia Falabella, além de exercícios e oficinas com Andréa Avancini. Em “Além da Ilusão”, exibida em 2022, teve a oportunidade de trabalhar em uma produção de época sob a direção artística de Luiz Henrique Rios.

No cinema, o desafio veio com Yasmin, personagem de “O Deserto de Luiza”. Ambientado no subúrbio carioca, o drama acompanha uma adolescente que busca na arte um caminho de expressão enquanto enfrenta o adoecimento da mãe e a desestruturação familiar. O elenco reúne Nina Prado, Daniela Fontan, Veronica Debom, André Luiz Miranda e Thelmo Fernandes, entre outros nomes.

Ao falar sobre Yasmin, Vivi descreve uma criança que tenta preservar sua rotina e sua maneira de enxergar o mundo em meio às dificuldades de casa.

“Yasmin é uma menina muito doce, esperta e inteligente. Tem personalidade forte, mas, lá no fundo, sente um certo medo de como será sua vida futura. Ela tenta continuar vivendo sua vida de criança, apesar dos problemas familiares, principalmente com sua mãe”, explica.

A preparação para o papel, segundo a atriz, foi marcada pelo vínculo construído entre os profissionais. Conversas e ensaios ajudaram a criar a confiança necessária para desenvolver a personagem.

“Algo muito importante nesse período foi o laço de família que o elenco e a equipe criaram. Desde o início, todos foram muito unidos, um ajudando o outro, com conversas leves, confortáveis e ensaios divertidos”, recorda.

O aprendizado também teve reflexos fora do set. “Enquanto gravava ‘O Deserto de Luiza’, aprendi muito e cresci bastante, não só na minha vida profissional, mas na minha vida pessoal também”, diz.

Agora, a atenção se divide entre a circulação do filme e a preparação para “O Titi Real”, sua primeira peça teatral. Descrita por Vivi como uma comédia leve e divertida, a montagem tem apresentações previstas para 17 de outubro e 21 de novembro, no teatro Villel Art Produções. A estreia abre uma nova etapa para a jovem atriz, que passa a experimentar também a atuação diante da plateia.