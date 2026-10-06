Conheça Sandro Barros, terapeuta que acompanhou Sérgio Hondjakoff e filho de Latino

O terapeuta Sandro Barros acompanhou o ator Sérgio Hondjakoff, conhecido pelo personagem Cabeção, de "Malhação", e Guilherme Namentti, filho do cantor Latino, em seus processos de recuperação.

Criador do Spa da Sobriedade, ele desenvolve um trabalho voltado ao fortalecimento da autonomia, à reconstrução de vínculos e à retomada da rotina por meio de uma proposta de acolhimento e acompanhamento humanizado.

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Além das imersões terapêuticas realizadas no Spa da Sobriedade, Sandro também atua como acompanhante terapêutico, oferecendo suporte individual em atividades do cotidiano e na reinserção social de pessoas em diferentes contextos.

Entre os acompanhamentos realizados estão ações com o ginasta Diego Hypólito, além de familiares de personalidades como Jesus Luz, Antônia Fontenelle e um integrante da família Gagliasso.

Em 2023, Sandro também prestou assistência à família do ator Sidney Sampaio durante o período em que familiares enfrentaram momentos de grande tensão e exposição pública. Os acompanhamentos realizados por ele envolvem diferentes necessidades e não indicam, necessariamente, tratamento relacionado à dependência química.

A experiência pessoal de Sandro Barros atravessa sua trajetória profissional. Após enfrentar cerca de duas décadas de dependência de álcool e outras drogas, buscou sua própria recuperação e se especializou na área para ajudar pessoas que vivem desafios semelhantes.

No Spa da Sobriedade, a proposta é uma imersão terapêutica voluntária, baseada em uma abordagem humanista e realizada por uma equipe multidisciplinar formada por terapeutas, psicólogos, psiquiatras, enfermeiros e outros profissionais especializados. O objetivo é oferecer acompanhamento contínuo, com presença integral e atenção individualizada durante todo o período de permanência.

Segundo Sandro, Sérgio Hondjakoff participou de uma imersão de 45 dias no projeto, enquanto Guilherme Namentti permaneceu por cerca de 30 dias. O familiar de um conhecido artista também passou alguns dias hospedado no local como parte do processo de acompanhamento.

“Sobriedade não é simplesmente deixar de usar. Sobriedade é aprender a viver sem precisar usar para suportar a própria vida”, afirma.

O trabalho envolve a identificação de padrões de comportamento, a reflexão sobre consequências e a construção de novas respostas diante das dificuldades. A proposta funciona de forma complementar aos tratamentos realizados por psicólogos e psiquiatras, respeitando as necessidades e particularidades de cada indivíduo.

Já o acompanhamento terapêutico realizado por Sandro ocorre de forma pontual, com suporte em atividades externas, deslocamentos, compromissos pessoais e situações ligadas à convivência social, sempre com foco em oferecer estabilidade, segurança e apoio durante etapas específicas do processo de recuperação e reorganização da vida.

Para o terapeuta, cada trajetória exige atenção à história, ao momento e ao tempo de cada pessoa.

“Não podemos obrigar alguém a querer mudar. Podemos oferecer caminho, cuidado, conhecimento, estrutura e presença. A escolha de caminhar precisa ser construída pelo próprio paciente”, conclui.