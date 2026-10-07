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MÚSICA

Dilsinho e Katinguelê são atrações confirmadas do evento 'Jóia Rara'

Evento será realizado na Toka, na cidade de São José dos Campos, no dia 14 de novembro, das 15h às 22h, com sete horas de open bar; saiba mais detalhes

Dilsinho é autor de hits de sucesso, como
Dilsinho é autor de hits de sucesso, como "Péssimo Negócio", "Refém", entre outras - (crédito: Divulgação)

Dilsinho e Katinguelê são as primeiras atrações confirmadas da “Jóia Rara”, festa promovida pela Toka no dia 14 de novembro. O evento em São José dos Campos, no interior de São Paulo, terá programação das 15h às 22h, com sete horas de open bar e outros nomes que ainda serão anunciados pela organização.

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Dilsinho chega ao evento com repertório formado por sucessos do pagode contemporâneo, entre eles “Péssimo Negócio”, “Refém”, “12 Horas”, “Baby” e “Pouco a Pouco”. O Katinguelê, grupo com longa trajetória no gênero, também integra o line-up.

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Além dos shows, a programação terá cenografia desenvolvida a partir do conceito “Jóia Rara”, que dará identidade visual aos diferentes espaços da festa.

A organização informou que novas atrações serão divulgadas até a realização da festa.

Os ingressos já estão à venda pelo site oficial do evento, com quantidade limitada. A entrada será permitida apenas para maiores de 18 anos.

O open bar contará com cervejas Corona, Spaten, Budweiser e Stella Gold, além de Corona Cero, Beats Senses e Beats Red Mix. Também estarão disponíveis gin Beefeater, whiskey Jameson, vodka Absolut, Red Bull Energy Drink, água tônica, Pepsi Black, Guaraná Zero, sucos, água com e sem gás e opções de drinques sem álcool.

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 07/10/2026 07:00 / atualizado em 07/10/2026 07:25
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