Dilsinho e Katinguelê são atrações confirmadas do evento 'Jóia Rara'

Dilsinho é autor de hits de sucesso, como "Péssimo Negócio", "Refém", entre outras - (crédito: Divulgação)

Dilsinho e Katinguelê são as primeiras atrações confirmadas da “Jóia Rara”, festa promovida pela Toka no dia 14 de novembro. O evento em São José dos Campos, no interior de São Paulo, terá programação das 15h às 22h, com sete horas de open bar e outros nomes que ainda serão anunciados pela organização.

Dilsinho chega ao evento com repertório formado por sucessos do pagode contemporâneo, entre eles “Péssimo Negócio”, “Refém”, “12 Horas”, “Baby” e “Pouco a Pouco”. O Katinguelê, grupo com longa trajetória no gênero, também integra o line-up.

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Além dos shows, a programação terá cenografia desenvolvida a partir do conceito “Jóia Rara”, que dará identidade visual aos diferentes espaços da festa.

A organização informou que novas atrações serão divulgadas até a realização da festa.

Os ingressos já estão à venda pelo site oficial do evento, com quantidade limitada. A entrada será permitida apenas para maiores de 18 anos.

O open bar contará com cervejas Corona, Spaten, Budweiser e Stella Gold, além de Corona Cero, Beats Senses e Beats Red Mix. Também estarão disponíveis gin Beefeater, whiskey Jameson, vodka Absolut, Red Bull Energy Drink, água tônica, Pepsi Black, Guaraná Zero, sucos, água com e sem gás e opções de drinques sem álcool.