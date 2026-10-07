Evelyn Regly é premiada em Miami e celebra trajetória: 'Me senti muito honrada'

Evelyn Regly recebe prêmio na categoria Personalidade do Ano no Global Women’s Awards - (crédito: Divulgação)

Evelyn Regly foi premiada na categoria Personalidade do Ano no Global Women’s Awards, realizado no ultimo mes, no Miami Airport Marriott, em Miami, nos Estados Unidos. Promovida pelo movimento Negócios Sobre Saltos, a cerimônia reuniu cerca de 150 convidados e homenageou 52 mulheres com atuação em diferentes setores profissionais.

Para a influenciadora e empresária, o reconhecimento foi uma oportunidade de olhar para a própria trajetória e valorizar o caminho percorrido.

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“Quando eu recebi a indicação, eu me senti muito honrada. Foi feita uma seleção de 52 mulheres que fizeram a diferença no último ano. A maioria das participantes mora nos Estados Unidos e são grandes empresárias”, conta Evelyn.

A premiação reuniu mulheres do Brasil e dos Estados Unidos com atuação em áreas como comunicação, saúde, direito, finanças, educação, beleza e empreendedorismo. Idealizado por Angélica Oliveira, o evento tem como proposta reconhecer trajetórias profissionais e iniciativas com impacto nas comunidades.

“Ser indicada na categoria Personalidade do Ano, como influenciadora e empresária, me deixou muito feliz”, afirma Evelyn.

Com uma carreira que reúne criação de conteúdo, apresentação e empreendedorismo, Evelyn destaca o significado pessoal da homenagem.

“Às vezes a gente precisa contar a nossa história pra gente mesmo, pra gente ver onde a gente chegou.”