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Atriz mirim Luiza Antunes reencontra Grazi Massafera em novo projeto; saiba mais

As artistas já haviam trabalhado juntas em 'Uma Família Feliz', filme gravado em 2022 e lançado em 2024

Luiza Antunes posa ao lado da atriz Grazi Massafera - (crédito: Divulgação)
Luiza Antunes posa ao lado da atriz Grazi Massafera - (crédito: Divulgação)

A atriz Luiza Antunes, de 15 anos, volta a contracenar com Grazi Massafera em “Mensagens Encontradas”, novo projeto dirigido por José Eduardo Belmonte.

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As duas já haviam trabalhado juntas em “Uma Família Feliz”, gravado em 2022 e lançado em 2024. No filme, Luiza interpretou Sara, filha da personagem de Grazi. Agora, em “Mensagens Encontradas”, a jovem atriz vive Liza, amiga de infância da personagem da atriz.

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“Realizar esse novo projeto e viver esse reencontro foi muito especial para mim. Poder trabalhar novamente ao lado do José Eduardo Belmonte e da Grazi torna tudo ainda mais significativo”, afirma Luiza.

A produção também marca uma nova parceria da atriz com Belmonte, que já a havia dirigido em “Uma Família Feliz”.

“O Zé é um profissional que admiro muito e tem um jeito muito carinhoso de conduzir o trabalho e as pessoas ao redor”, completa a jovem artista.

Natural de São Paulo, Luiza começou a atuar aos 5 anos, em publicidade, e desde então acumulou trabalhos em televisão e cinema. Entre as produções de que participou estão “Gênesis” e “Reis”, da Record TV, além dos filmes “7 Prisioneiros” e “Carga Máxima”.

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 08/10/2026 07:31 / atualizado em 08/10/2026 18:32
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