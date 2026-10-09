Reynaldo Gianecchini investe no cuidado com a pele e reforça tendência entre homens maduros

Reynaldo Gianecchini aproveitou a passagem por Goiânia, neste fim de semana, para cuidar da pele - (crédito: Divulgação)

Em meio à rotina de apresentações do espetáculo Um Dia Muito Especial, Reynaldo Gianecchini aproveitou a passagem por Goiânia (GO), neste fim de semana, para cuidar da pele. O ator realizou um protocolo que combina duas tecnologias voltadas à estimulação de colágeno: a radiofrequência monopolar Coolfase e o ultrassom microfocado Liftera.

A escolha acompanha uma evolução da medicina estética, que tem investido em procedimentos cada vez mais personalizados, com foco na qualidade da pele, na firmeza e em resultados progressivos, sem mudanças artificiais nos contornos do rosto.

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A busca por esses cuidados também faz parte de uma transformação no comportamento masculino, especialmente entre homens maduros, que passaram a incorporar a saúde da pele à rotina de autocuidado, associando aparência, bem-estar e qualidade de vida.

“O protocolo que fizemos no Giane associa duas tecnologias: a radiofrequência monopolar Coolfase e o ultrassom microfocado Liftera. A proposta é estimular o colágeno em diferentes camadas da pele, promovendo uma melhora da firmeza, das linhas finas e da sustentação facial, com um resultado natural”, explica o Dr. Bruno Albernaz, responsável pelo procedimento.

Segundo o dermatologista, um dos diferenciais da combinação é a possibilidade de estimular a produção de colágeno de maneira abrangente, respeitando as características e as necessidades de cada paciente. A radiofrequência monopolar atua em estruturas mais profundas, enquanto o ultrassom microfocado permite trabalhar diferentes profundidades dos tecidos, de acordo com o planejamento do tratamento.

Outro atrativo é a praticidade. Como o protocolo não exige um período de recuperação que interfira significativamente na rotina, pode ser realizado mesmo por quem tem uma agenda intensa, como artistas em turnê. “É um tratamento que você faz e pode sair do consultório direto para uma festa, por exemplo, porque não tem um pós-procedimento que atrapalhe a rotina”, afirma o médico.

Os resultados também não são imediatos nem padronizados. O estímulo à produção de novo colágeno ocorre progressivamente, e a resposta varia de acordo com as características individuais da pele. Por isso, a avaliação médica é fundamental para definir a intensidade, as profundidades utilizadas e o número de sessões.

“Cada paciente exige uma abordagem diferente. Levamos em consideração o grau de flacidez, a idade, os tratamentos prévios e as características da pele. Enquanto algumas pessoas podem precisar de uma única sessão, outras podem se beneficiar de um protocolo com mais aplicações ou de sessões de manutenção ao longo do ano. É um tratamento individualizado”, destaca Albernaz.

A visita de Gianecchini também ajuda a ilustrar uma mudança na relação dos homens com a própria imagem. Longe de se limitar à correção de sinais do envelhecimento, a medicina estética contemporânea oferece alternativas para quem deseja preservar a qualidade da pele e cuidar da aparência de maneira discreta, sem necessariamente recorrer a intervenções mais invasivas.

Em uma rotina marcada por viagens, compromissos profissionais e apresentações, a possibilidade de conciliar esses cuidados com a agenda torna os procedimentos não invasivos uma opção para quem busca envelhecer bem, mantendo a naturalidade e priorizando o bem-estar.