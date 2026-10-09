Cauã Reymond, José Loreto, Felipe Titto e Sabrina Sato: especialistas explicam o que fazer antes do sexo

Famosos como Cauã Reymond, José Loreto, Felipe Titto e Sabrina Sato costumam chamar atenção pela rotina de cuidados com o corpo, treinos e aparência. Mas, além da estética, especialistas explicam que alguns hábitos simples antes do sexo podem contribuir para o conforto, a disposição e a autoestima.

Antes do sexo, alguns cuidados podem fazer diferença. Não é preciso apostar em treinos pesados ou mudar completamente a rotina. Para o treinador físico Fabio Aquino, uma atividade leve pode ajudar a preparar o corpo sem provocar cansaço.

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“Muitos homens e mulheres acham que precisam fazer um treino pesado para ter mais energia. É o oposto. Um treino de perna intenso com carga rouba glicogênio e te deixa sem disposição. O que recomendamos é um estímulo leve, de 15 a 20 minutos, cerca de duas horas antes”, explica Aquino.

Uma das sugestões é fazer duas séries de 15 agachamentos livres, sem carga. Caminhada rápida ou bicicleta leve por cerca de dez minutos também podem fazer parte da preparação. Outra opção é dedicar alguns minutos à mobilidade do quadril.

“Quadril travado é uma das principais causas de cãibra e desconforto durante o sexo. Cinco minutos de mobilidade de quadril mudam a experiência”, complementa Fabio.

A alimentação também entra nessa conta. Segundo o treinador, refeições muito pesadas antes da relação podem causar desconforto. “Evite refeições muito pesadas, frituras e álcool em excesso. Uma hidratação correta com água e uma fruta leve, como banana ou melancia, mantém a energia sem estufamento”, orienta.

Autoestima elevada para ficar tudo bem

Para o psicólogo Alessandro Vianna, a relação do homem com a vaidade tem mudado, mesmo que isso configure um processo gradual em que coexistam diferentes gerações e mentalidades.

“Historicamente, o cuidado estético masculino era visto com preconceito ou associado exclusivamente a estereótipos restritos. No entanto, nas últimas décadas, assistimos a uma reconfiguração da masculinidade. O homem moderno entende que cuidar da aparência é sinônimo de higiene, autocuidado, profissionalismo e bem-estar”, comenta o terapeuta.

Vianna ressalta que o cenário é positivo em todos os sentidos: “Quando o homem resolve se cuidar, há uma quebra gradual de tabus em relação a tudo, inclusive, sobre procedimentos estéticos, como tratamentos dermatológicos, harmonizações discretas e cirurgias plásticas porque entendemos que estarmos bem é prioridade”.

“Não é preciso investir muito, mas em si e sentir-se seguro, independente de procedimentos estéticos ou não: a beleza trabalha de dentro pra fora quando entendemos o quão precioso é nosso corpo e nossa saúde”, complementa o profissional.

Por fim, Fabio Aquino também reforça que não há necessidade de transformar a preparação em um treino: “Banho tomado, corpo leve e ativo e sorriso cuidado. Isso aumenta a libido muito mais que qualquer fórmula mágica”.