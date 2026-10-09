InícioColunistas#Mariana Morais
POLÊMICA

Luciana Picorelli enfrenta campanha de grupo ligado ao Carnaval após manifestações políticas

Rainha de bateria da União do Parque Acari afirma ter recebido críticas, ofensas e ameaças após declarar apoio a Flávio Bolsonaro e Douglas Ruas

Apresentadora Luciana Picorelli atua também como rainha de bateria da União do Parque Acari - (crédito: Divulgação)
Apresentadora Luciana Picorelli atua também como rainha de bateria da União do Parque Acari - (crédito: Divulgação)

A apresentadora Luciana Picorelli, rainha de bateria da União do Parque Acari, passou a ser alvo de críticas e de uma mobilização nas redes sociais após declarar apoio político a Flávio Bolsonaro e Douglas Ruas.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo relatos publicados pela própria comunicadora em seu perfil pessoal, as manifestações políticas foram seguidas por ofensas, acusações e ameaças.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A repercussão aumentou quando integrantes de um grupo ligado ao universo do Carnaval passaram a defender publicamente sua saída do posto de rainha de bateria. A mobilização não partiu da União do Parque Acari. A escola de samba não participa do movimento contrário à jornalista.

Luciana afirmou em suas publicações que suas convicções políticas não alteram sua relação com o Carnaval, com a escola ou com a comunidade que representa.

O episódio passou a gerar debate nas redes sobre a convivência entre posicionamento político, liberdade de expressão e participação no Carnaval.

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 09/10/2026 06:15 / atualizado em 10/10/2026 13:33
x