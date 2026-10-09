Luciana Picorelli enfrenta campanha de grupo ligado ao Carnaval após manifestações políticas

Apresentadora Luciana Picorelli atua também como rainha de bateria da União do Parque Acari - (crédito: Divulgação)

A apresentadora Luciana Picorelli, rainha de bateria da União do Parque Acari, passou a ser alvo de críticas e de uma mobilização nas redes sociais após declarar apoio político a Flávio Bolsonaro e Douglas Ruas.

Segundo relatos publicados pela própria comunicadora em seu perfil pessoal, as manifestações políticas foram seguidas por ofensas, acusações e ameaças.

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A repercussão aumentou quando integrantes de um grupo ligado ao universo do Carnaval passaram a defender publicamente sua saída do posto de rainha de bateria. A mobilização não partiu da União do Parque Acari. A escola de samba não participa do movimento contrário à jornalista.

Luciana afirmou em suas publicações que suas convicções políticas não alteram sua relação com o Carnaval, com a escola ou com a comunidade que representa.

O episódio passou a gerar debate nas redes sobre a convivência entre posicionamento político, liberdade de expressão e participação no Carnaval.