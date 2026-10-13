Atriz mirim Malu Cantalice vive Flora na nova temporada de 'Amor da Minha Vida'

Malu Cantalice entre Rayssa Bratillieri e Gabriel Godoy, que também atuam na segunda temporada de 'Amor da Minha Vida' - (crédito: Malu Cantalice)

A jovem atriz Malu Cantalice, de 9 anos, é uma das novas personagens da segunda temporada de “Amor da Minha Vida”, série do Disney+. Na produção, a artista mirim dará vida a Flora, em um papel que ampliará ainda mais a sua presença no audiovisual.

Na nova temporada, a trama acompanha o amadurecimento e as dores da vida adulta de Bia, vivida por Bruna Marquezine, e Victor, interpretado por Sérgio Malheiros.

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Os protagonistas enfrentam dilemas, términos e novas fases da relação, em uma narrativa menos ligada ao “conto de fadas” e mais voltada aos conflitos da vida adulta.

Além da produção para o streaming, Malu está também no elenco de dois musicais dirigidos por Cininha de Paula. Em “A Menina e o Vento”, obra de Maria Clara Machado, interpreta Maria, a Menina. Já em “Escolinhazinha do Professor Raimundo”, vive Dona Catifunda, em produção de André Lucas.

No audiovisual, a atriz também participa da novela vertical “Frutos do Abandono”, interpretando Yas nas duas primeiras temporadas. O projeto tem direção de Cininha de Paula e Alex Cabral.

Anteriormente, nos palcos, já esteve em “Achados e Perdidos”, em 2025, como a Menina do Computador, também sob direção de Cininha de Paula, em parceria com Charles Daves. Em 2024, participou da peça “Procura-me”.

Paralelamente aos trabalhos profissionais, a atriz mantém uma rotina de formação que inclui aulas de canto com Marcelo Castro, preparação vocal com fonoaudiólogo, balé e sapateado, além de cursos e workshops com profissionais da direção de elenco e do audiovisual.