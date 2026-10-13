Maria Cândida promove nova rodada de debates sobre menopausa e saúde feminina

Maria Cândida reúne nomes da saúde para discutir menopausa e qualidade de vida após os 40 - (crédito: Divulgação)

O Menopausa Summit, evento criado pela jornalista e apresentadora Maria Cândida para ampliar o debate sobre a menopausa a partir da informação e da ciência, chega à sua terceira edição no dia 23 de outubro, sexta-feira, na Unibes Cultural, em São Paulo.

Com início às 8h30, a programação reúne especialistas da USP e do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) para discutir temas como saúde mental, emoções, peso, beleza, saúde íntima, longevidade e reinvenção profissional e financeira.

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“Esta edição chega diferente, com foco no que a mulher mais precisa compreender e cuidar neste momento. A saúde mental terá destaque. Queremos conversar sobre as mudanças emocionais da menopausa, ajudar essa mulher a entender o que sente e conhecer as possibilidades de cuidado”, afirma Maria Cândida.

Entre os convidados estão a psicóloga Dra. Liliana Seger, mestre e doutora em Psicologia pela USP; o psiquiatra Dr. Daniel Barros, professor colaborador do Departamento de Psiquiatria da FMUSP; o endocrinologista Dr. Luciano Giacaglia, doutor em Endocrinologia e Metabologia pela USP; e o psiquiatra Dr. Táki Cordás, coordenador do Programa de Transtornos Alimentares do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da FMUSP.

A programação também aborda a saúde íntima, com a participação da ginecologista Dra. Célia Silva, diretora da Associação Brasileira de Climatério, além das transformações da pele durante a menopausa.

A proposta do encontro é oferecer informação acessível e abrir espaço para dúvidas que nem sempre encontram lugar nas consultas médicas. “Quero que a mulher consiga fazer perguntas que talvez nunca tenha tido coragem de levar ao consultório. Que saia com informação para reconhecer o que acontece com ela e conversar com seu médico”, diz a jornalista.

Outro destaque desta edição é o lançamento da nova edição do livro Menopausa como Jornada, acompanhado de um planner voltado às mulheres entre 40 e 50 anos. Maria Cândida também apresenta, pela primeira vez no Summit, a palestra “Reinvenção, menopausa, longevidade e seu dinheiro”, que propõe uma reflexão sobre a relação entre saúde, trabalho, renda e autonomia financeira.

“Ela pode passar anos sem reconhecer os sintomas e sem receber o tratamento adequado. Isso pode comprometer seu trabalho, sua renda e sua autonomia. Precisamos falar sobre como a saúde interfere nas condições que essa mulher terá para viver os próximos anos”, reforça Maria Cândida.

O encerramento será marcado por uma novidade: o show De Repente, 40, da humorista Arianna Nutt. Após um dia dedicado à informação e à saúde feminina, o público poderá acompanhar uma apresentação que aborda, com humor, situações e experiências comuns a quem já passou dos 40 anos.

“Quero que elas saiam com informação útil, mais confiança para cuidar de si e depois de dar boas risadas”, finaliza a jornalista.

Os ingressos para a terceira edição do Menopausa Summit estão disponíveis pela Sympla.

Serviço

Menopausa Summit – 3ª edição

Data: 23 de outubro de 2026 (sexta-feira)

Horário: a partir das 8h30

Local: Unibes Cultural – São Paulo (SP)

