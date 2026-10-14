Buquê misterioso chama atenção durante viagem de Emilia Pedersen pela Europa

Emilia Pedersen posa com buquê de flores que ganhou em viagem pela Europa - (crédito: Acervo Pessoal)

Emilia Pedersen aproveitou uma pausa nos trabalhos para viajar pela Europa e acabou deixando uma pergunta no ar entre os seguidores. Durante as férias entre Itália e Espanha, a artista publicou uma foto abraçada a um grande buquê de lírios, gérberas e rosas, mas não revelou quem enviou as flores.

Na imagem, publicada no Instagram com a legenda “Happy Girl”, Emilia aparece sorridente diante do horizonte azul. O registro chamou atenção justamente pela ausência de explicações sobre o presente e levantou entre os seguidores a possibilidade de um novo romance — algo que ela não confirmou.

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Antes do mistério das flores, a viagem já vinha rendendo uma sequência de registros. Na Itália, Emilia passou três dias em Roma, onde visitou pontos como o Coliseu, a Fonte de Trevi, os Museus do Vaticano e a Capela Sistina. Também esteve em restaurantes como La Terrazza e Crazy Pizza.

Depois, seguiu para a região da Costa Amalfitana, com quatro dias em Amalfi e uma passagem por Positano. A programação incluiu mergulhos, passeios de barco, enseadas e clubes à beira-mar.

Na Espanha, a artista passou uma semana em Málaga, visitou o Museu Picasso, as cavernas de Nerja e a catedral, além de conhecer o restaurante Takumi. Em Marbella, fez passeios de barco para observar golfinhos, caminhou pelo centro histórico e acompanhou um sunset ao som do DJ Elvis Gutta.

A viagem terminou em Ibiza, onde Emilia assistiu a apresentações de David Guetta e Martin Garrix.

Conhecida por músicas como “Skyline”, “Turn It Up” e “Do You Think Of Me Too?”, Emilia também atua no cinema e integrou recentemente o elenco do longa “The Karate Weirdo”.